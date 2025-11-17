Clinica stomatologică unde fetiţa de 2 ani a murit a fost închisă. Ce nereguli a constatat Inspecţia Sanitară

Inspecţia Sanitară şi-a încheiat controlul la clinica stomatologică din Bucureşti, unde o fetiţă de doi ani a murit după o anestezie. Raportul arată că există mai multe neconformităţi de natură administrativă, inclusiv funcţionarea unor cabinete medicale de la parterul clăririi fără deţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare. Activitatea medicală a fost suspendată, s-a aplicat sancţiune, iar concluziile au fost trimise Parchetului General.

”Ministerul Sănătăţii informează că Inspecţia Sanitară de Stat (ISS) a finalizat raportul de control efectuat în cazul clinicii de stomatologie, unde a avut loc tragedia din data de 13 noiembrie 2025. În urma verificărilor, au fost constatate mai multe neconformităţi de natură administrativă, inclusiv funcţionarea unor cabinete medicale situate la parterul imobilului fără deţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare”, a transmis, luni, Ministerul Sănătăţii, într-un comunicat de presă.

Activitatea suspendată

Instituţia precizează că activitatea medicală a fost suspendată şi au fost aplicate sancţiuni contravenţionale în cuantum total de 100.000 lei.

”Raportul de control al ISS a fost înaintat Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru analiză şi continuarea demersurilor legale. Ministerul Sănătăţii reafirmă angajamentul ferm pentru transparenţă şi respectarea cadrului legal, precum şi disponibilitatea de a colabora în mod deplin cu autorităţile competente pe parcursul procedurilor în curs”, se mai arată în comunicatul de presă.

Ministerul Sănătăţii precizează că, având în vedere ancheta penală aflată în desfăşurare, instituţia nu poate furniza informaţii suplimentare la acest moment. ”Atribuţiile Ministerului Sănătăţii se încheie odată cu transmiterea documentaţiei către autorităţile abilitate”, se mai arată în documentul citat.

O fetiţă de doi ani a murit, la sfârşitul săptămânii trecute, la o clinică stomatologică din Bucureşti, după ce a fost supusă unei sedări pentru o intervenţie. Cazul este cercetat de procurori.

Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au afirmat că, potrivit concluziilor preliminare emise în urma autopsiei fetiţei care a murit într-o clinică stomatologică, decesul ”a survenit în timpul unei intervenţii stomatologice la o pacientă cu o patologie cronică preexistentă complexă”.

Dosarul a fost înregistrat iniţial pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, fiind începută urmărirea penală in rem pentru ucidere din culpă, iar vineri cercetările au fost preluate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

Tatăl copilei a afirmat că soţia sa a informat medicul stomatolog că unele analize ale fetiţei au ieşit în afara intervalului de referinţă, dar totuşi i s-a spus să se prezinte la intervenţie.

