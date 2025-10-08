Ca în fiecare an, sezonul rece vine la pachet cu un risc sporit de răceală şi gripă. Medicii spun că numărul infecţiilor respiratorii a crescut semnificativ în ultima perioadă, dar nici aşa românii nu sunt convinşi să se vaccineze. Specialiştii în sănătate atrag atenţia că cea mai sigură cale de a ne imuniza organismul, rămâne vaccinul antigripal.

Tinerii, dar și persoanele până în 45 de ani, sunt românii care evită vaccinarea antigripală. Medicii de familie, dar și persoanele care nu și-au administrat deja vaccinul antigripal în acest sezon, sunt de părere că există acest dezinteres, din cauză că informațiile în mediul online sunt contradictorii, iar cei care doresc să-și facă vaccinul antigripal nu consultă părerea unui specialist.

Anul trecut, în sezonul rece, peste 1,1 milioane de români s-au vaccinat antigripal. În acest an, persoanele până în 18 ani, dar și persoanele care suferă de boli cronice, au gratuitate la vaccinul antigripal, iar pentru alte grupe de vârsta, acesta se poate procura cu rețetă compensată de 50%.

În farmacii, un astfel de vaccin costă aproximativ 80 de lei.

