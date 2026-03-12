Sezonul gripal s-ar putea să se apropie de sfârșit - dar nu vă ascundeți încă șervețelele.

Această afecţiune asemănătoare gripei, puţin cunoscută, este în creștere. Ce trebuie să ştiţi - Profimedia

Un virus respirator puțin cunoscut, fără vaccin sau tratament, a prins teren de la începutul iernii.

Și totuși, experții spun că majoritatea populaţiei probabil nu a auzit de virus, care provoacă simptome care imită îndeaproape alte boli respiratorii, cum ar fi răceala comună sau gripa.

"Cu siguranță sunt mai puțin familiarizați cu el", a declarat Dr. Sharon Nachman, șefa secției de boli infecțioase pediatrice de la Spitalul de Copii Stony Brook, relatează New York Post.

"Când aud pe cineva spunând: 'Dumnezeule, e martie sau aprilie și am gripă', răspunsul meu este de obicei: s-ar putea să pari că ai gripă, s-ar putea să te comporți ca și cum ai gripă, dar ai metapneumovirus uman (HMPV)."

Ce este HMPV?

HMPV este un virus respirator comun care provoacă o infecție a căilor respiratorii superioare (asemănătoare răcelii). Este o boală sezonieră care apare de obicei iarna și la începutul primăverii, similară cu VSR și gripa. A fost identificat pentru prima dată de cercetătorii din Olanda în 2001, deși studiile sugerează că circula la oameni de cel puțin o jumătate de secol înainte.

La fel ca gripa, este sezonier. Cazurile cresc de obicei în ianuarie, ating vârful în martie și aprilie, apoi scad pe măsură ce vremea se încălzește în mai.

"Acesta este momentul potrivit al anului pentru a-l vedea", a spus Nachman. "Când sezonul gripal se apropie de sfârșit, există o nișă biologică care trebuie umplută, iar acest virus respirator intervine imediat."

Care sunt simptomele HMPV?

Majoritatea cazurilor sunt ușoare și se rezolvă în două până la cinci zile. Simptomele comune includ tuse, febră, congestie nazală, dureri în gât, respirație șuierătoare, dificultăți de respirație și, ocazional, o erupție cutanată.

În unele cazuri, boala poate evolua spre pneumonie, bronșită sau infecții ale urechii medii. HMPV poate declanșa, de asemenea, pusee de astm sau poate agrava afecțiuni cronice precum BPOC.

Boala severă este cel mai probabilă în timpul primei infecții cu HMPV a unei persoane, ceea ce îi pune pe copiii mici la un risc mai mare. Adulții în vârstă și persoanele cu sistem imunitar slăbit sunt, de asemenea, mai vulnerabile la complicațiile virusului.

Cum se răspândește HMPV?

HMPV se răspândește prin contact direct cu o persoană infectată sau prin atingerea suprafețelor contaminate.

Virusul este cel mai contagios în primele zile de boală și, în general, rămâne contagios timp de una până la două săptămâni. Simptomele apar de obicei la trei până la șapte zile după expunere, potrivit Clinicii Cleveland.

Cum se diagnostichează și se tratează HMPV?

Medicii diagnostichează de obicei HMPV pe baza simptomelor, deși un tampon nazal sau faringian poate confirma infecția într-un laborator.

Nu există vaccin pentru a-l preveni și nici tratament specific pentru cei care se infectează.

Acest lucru, a sugerat Nachman, ajută la explicarea motivului pentru care virusul rămâne relativ nefamiliar publicului.

"Nu există o grabă de a-l diagnostica, pentru că tot ce voi spune este că ai o boală virală, mergi acasă, te odihnești și bei niște supă de pui și ceai cu miere", a glumit ea.

"Acestea sunt lucruri care funcționează în general", a adăugat Nachman. "Hidratarea și îngrijirea personală vă vor face întotdeauna să vă însănătoșiți mai repede."

Pentru a reduce riscul de răspândire a HMPV, CDC recomandă să stați acasă atunci când sunteți bolnav, să vă spălați mâinile în mod regulat și să păstrați curate suprafețele atinse frecvent.

