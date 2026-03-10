Nu este o pilulă atât de greu de înghițit. Biohackerii au încercat să descifreze codul vieții veșnice - sau cel puțin să încetinească îmbătrânirea biologică, pentru o perioadă mai lungă și mai sănătoasă pe Pământ.

Trucul simplu care poate amâna îmbătrânirea: "Este mai bine să le luați mai devreme în cursul zilei" - Profimedia

Și, deși genetica, obiceiurile de somn, gestionarea stresului și dieta sunt principalii factori care determină sănătatea și îmbătrânirea, un nou studiu a arătat că un obicei ieftin și ușor poate face și o diferență măsurabilă.

Vârsta biologică poate fi mai mare sau mai mică decât vârsta noastră cronologică, care este numărul de ani de când trăim.

Este determinată de ceasuri epigenetice sau modificări subtile ale ADN-ului care reglează expresia genelor și se schimbă în mod natural pe măsură ce îmbătrânim, ajutând la urmărirea mortalității și a ritmului îmbătrânirii.

Acum, un studiu publicat de cercetătorii de la Mass General Brigham şi citat de New York Post a descoperit că administrarea zilnică a unei multivitamine ar putea încetini îmbătrânirea la adulții în vârstă.

Cercetătorii au prelevat probe de sânge de la 958 de participanți sănătoși cu o vârstă cronologică medie de 70 de ani.

Apoi au analizat datele ADN a cinci ceasuri epigenetice între grupurile care au luat o multivitamină în fiecare zi timp de doi ani și cele care au luat un placebo.

Grupul tratat cu vitamine a prezentat o încetinire semnificativă statistic a celor două ceasuri care prezic mortalitatea - iar îmbătrânirea lor a încetinit cu aproximativ patru luni pe baza a cinci măsuri de îmbătrânire biologică.

Beneficiile multivitaminelor au fost chiar mai mari pentru cei care erau biologic mai în vârstă decât vârsta lor cronologică la începutul studiului.

Cercetătorii intenționează să efectueze cercetări ulterioare nu doar pentru a determina efectele suplimentare asupra îmbătrânirii biologice, ci și modul în care acestea se pot extinde la alte beneficii ale unei multivitamine, cum ar fi îmbunătățirile cognitive și reducerea incidenței cancerului și a cataractei.

"Mulți oameni iau multivitamine fără să cunoască neapărat beneficiile pe care le-ar putea aduce, așa că, cu cât aflăm mai multe despre potențialele sale beneficii pentru sănătate, cu atât mai bine", a declarat Howard Sesso, autorul principal al studiului, într-un comunicat de presă.

Concluzii controversate

Însă, deși acest obicei este deja destul de răspândit, unele studii au găsit puține dovezi care să susțină afirmațiile că acestea previn decesul și bolile.

Utilizarea zilnică a multivitaminelor nu a avut de fapt niciun impact asupra reducerii riscului de deces din cauza cancerului, bolilor de inimă sau bolilor cerebrovasculare și chiar a avut un risc de deces cu 4% mai mare decât neutilizarea acesteia.

Dacă doriți să introduceți o multivitamină în rutina dumneavoastră, momentul potrivit face diferența.

"Majoritatea multivitaminelor conțin un amestec de vitamine liposolubile, vitamine hidrosolubile și minerale, ceea ce face ca alimentele să fie deosebit de importante pentru tolerabilitate și biodisponibilitate", a declarat anterior pentru New York Post Dr. Pooja Gidwani, medic specialist în medicină internă și obezitate, cu sediul în Los Angeles.

"De obicei, este mai bine să le luați mai devreme în cursul zilei, deoarece vitaminele B pot fi energizante pentru unii oameni", a explicat acesta.

