Inflaţia anuală a sărit de 10%, în aprilie. Prețurile la energie și chiriile au explodat

Rata anuală a inflaţiei în luna aprilie 2026 comparativ cu luna aprilie 2025 a fost 10,7%, conform datelor anubnţate miercuri de INS.

de Redactia Observator

la 13.05.2026 , 13:12
"Indicele preţurilor de consum în luna aprilie 2026 comparativ cu luna martie 2026 a fost 100,84%. Rata inflaţiei de la începutul anului (aprilie 2026 comparativ cu decembrie 2025) a fost 3,1%.Rata anuală a inflaţiei în luna aprilie 2026 comparativ cu luna aprilie 2025 a fost 10,7%", conform INS.

Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (mai 2025 - aprilie 2026) faţă de precedentele 12 luni (mai 2024 - aprilie 2025) a fost 9,0%. Indicele armonizat al preţurilor de consum (IAPC) - indicator pentru determinarea inflaţiei la nivelul statelor membre ale UE -  în luna aprilie 2026 comparativ cu luna martie 2026 a fost 100,73%.

Rata anuală a inflaţiei în luna aprilie 2026 comparativ cu luna aprilie 2025 calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) a fost 9,5%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (mai 2025 - aprilie 2026) faţă de precedentele 12 luni (mai 2024 - aprilie 2025) determinată pe baza IAPC a fost 8,0%.

Prețurile la energie și costurile de trai au explodat

După opt luni de creștere la valori de peste 9%, în aprilie 2026 inflația anuală atinge pragul de 10,7%. Astfel, în aprilie rata anuală a inflației, comparativ cu luna similară a anului precedent, a fost 10,71%, cele mai mari creșteri de preţuri înregistrându-se la servicii, 13,04%. În acelaşi interval de timp, preţurile mărfurilor nealimentare s-au majorat cu 12,02%, iar cel al mărfurilor alimentare cu 7,39%.  

La alimente, cele mai mari majorări de preţuri s-au menţinut şi în acest interval tot la cafea, prețul acesteia majorându-se cu 21,76%. Ouăle se află pe locul secund cu o creștere a prețurilor de 14,78%, în timp ce carnea de bovine s-a scumpit cu 12,24%. Prețurile din grupa produselor din zahăr, produse zaharoase și miere de albine au crescut cu 11,09%. Alte creșteri semnificative se constată și la laptele de vacă, 10,97%, la pâine, 8,96%, și la fructe proaspete, 11,77%, în timp ce carnea de pasăre s-a scumpit cu 7,04%. În categoria băuturi alcoolice, prețul berii s-a majorat, în ultimul an, cu 8,04%, iar cel al vinului cu 7,02%. O altă majorare importantă a tarifelor se constată și la peștele proaspăt (7,93%), la ulei (6,00%), la citrice (7,38%), iar brânza de vacă este mai scumpă cu 6,52%. Există și reduceri de preț în aprilie comparativ cu aprilie 2025 la unele produse alimentare cum ar fi la cartofi (-11,70%), la fasole boabe și alte leguminoase (-4,33%), la făină (-4,38%) și mălai (-3,06%). 

Cele mai mari scumpiri au fost înregistrate la energia electrică, al cărei tarif a crescut cu 54,18% în aprilie, pe fondul eliminării schemei de plafonare a prețurilor. Creșteri semnificative au fost consemnate și la carburanți: benzina s-a scumpit cu 22,42%, iar motorina cu 32,68%.

În aceeași categorie, energia termică a înregistrat un avans de 10,7%, în timp ce prețurile pentru cărți, ziare și reviste au crescut cu 10,37%. Detergenții s-au scumpit cu 9,45%, iar tutunul și țigările cu 7,42%. Totodată, medicamentele au devenit mai costisitoare cu 4,37%, iar articolele de igienă și cosmeticele au avut un preț mai mare cu 6,5%. Comparativ cu aprilie 2025, prețul gazelor naturale era mai ridicat în aprilie 2026 cu 6,38%.

Totodată, în categoria serviciilor, cele mai mari creșteri de prețuri în aprilie 2026 comparativ cu luna similară din 2025 s-au consemnat la chirii, acestea majorându-se cu 43,78%, urmate cele de igienă și cosmetică, cu 15,07%, și cele de apă, canal și salubritate, cu 15,05%. Alte creșteri însemnate în această categorie, pe parcursul unui an, s-au înregistrat la serviciile de reparații auto, 14,65%, serviciile de confecţionat şi reparat încălțăminte și îmbrăcăminte, 14,66%.

În același timp, asistența medicală a devenit mai scumpă cu 12,61%, transportul urban și-a majorat tariful cu 8,56%, iar cel interurban rutier cu 11,11%. Singura scădere de preț în această categorie continuă să fie înregistrată în cazul tarifelor serviciilor aeriene, care s-au diminuat față de anul anterior la perioadă cu 4,69%. Comparativ cu luna martie 2026 însă, tariful transportului aerian s-a majorat cu 27,58%, în special ca urmare a majorării tarifelor la combustibili. Tarifele serviciilor poștale, care își reduseseră cotele în lunile anterioare, în aprilie 2026, față de luna similară din 2025, s-au majorat cu 9,92%.

