Românii se îndoiesc tot mai mult de efectele benefice pe care le au vaccinurile, iar încrederea în imunizare continuă să scadă după pandemie. Unii recunosc însă că nu au suficiente informaţii.

"Cred că ar trebui un pic atins aici mai mult subiectul din partea medicilor, să vină înaintea oamenilor."

"Fiecare face ce vrea cu copilul lui, eu nu am fost de acord şi nici nu sunt de acord cu niciun vaccin", spun românii.

Campaniile de informare făcute timid de autorităţi nu ajung întotdeauna la cei care trebuie să decidă pentru vaccinarea copiilor. Medicii trag semnale de alarmă mai ales că în multe ţări europene au început să apară boli ce se credeau eradicate.

"A fost o mare perioadă în care nu am mai avut cazuri de rujeolă şi ca urmare am început să ne orientăm mai mult spre teama de reacţii adverse decât de boală fără luăm în considerare că este o boală infecţioasă care poate să dea complicaţii neurologice severe şi chiar şi deces ceea ce am văzut acum ulterior în epidemia de rujeolă", spune Emiliana Costiug, medic primar, medicină de familie.

"Vaccinarea este gratuită în România, deci practic nu ne costă nimic, dar să zicem că prin absurd vrem să ne cumpărăm un vaccin, haideţi să vă spun cât costă o tuse convulsivă:11.019 lei", spune Valeria Herdea, fost preşedinte CNAS.

Numărul scăzut al medicilor de familie în mediile defavorizate este o altă problemă cu care se confruntă ţara noastră. Soluţia ar putea fi SMS-ul pentru fiecare părinte care are copii la vârsta vaccinării.

Nici la vaccinarea anti-HPV România nu stă bine, deşi este acoperită parţial sau total de stat. În România mor zilnic 5 femei din cauza cancerului de col uterin.

"Aşa cum aţi văzut din raportul INSP-ului, la 31 decembrie 2024 din cei aproape 4 milioane de persoane eligibile la vaccinare, avem o acoperire doar de 94 de mii, deci un procent destul de mic", spune Claudia Felicia Pop, Vicepreşedinte AREPMF.

Vaccinul împotriva HPV reduce cazurile de cancer de col uterin cu aproape 90%, iar în cazul vaccinului împotriva rujeolei, o singură doză poate preveni aproximativ 95% dintre cazurile de rujeolă.

