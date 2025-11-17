Este mijlocul lui noiembrie şi începutul sezonului gripal. Se vede asta în camera de gardă, unde tot mai mulţi părinţi ajung cu copiii bolnavi. Medicii spun însă, încă o dată, că vaccinarea antigripală poate reduce cu până la 70% riscul de spitalizare.

Noutatea este că imunizarea se poate face acum și fără ac, pentru cei care au această teamă. Se face prin spray nazal, pentru copiii între 2 şi 18 ani.

"În România există două forme principale de vaccinuri: cel injectabil, cu virus inactivat, este varianta standard pentru toate categoriile de vârstă, iar cea de-a doua variantă este vaccinul sub formă de spray nazal, cu virus viu atenuat, recomandat copiilor cu vârste între 2 şi 18 ani. Dacă dorim să ne vaccinăm, mergem la medicul de familie care ne eliberează o reţetă compensată, iar la farmacie oferim pacientului vaccinul. Pacientul decide dacă doreşte să se vaccineze în farmacie sau se reîntoarce la medic pentru a-i admnistra vaccinul.

Pot exista reacţii adverse în cazul administrării vaccinului antigripal, dar doar în anumite situaţii, iar acestea sunt de obicei uşoare şi dispar în câteva zile. Printre cele mai întâlnite reacţii adverse se numără disconfortul sau roşeaţa în locul injectării, iar în ceea ce priveşte vaccinul nazal pot apărea strănutul sau congestia nazală.

Articolul continuă după reclamă

Primele semne apar la aproximativ 2 săptămâni de la momentul administrării vaccinului. Doar un singur vaccin se face într-un sezon. Vaccinarea poate contribui la reducerea apariţiei unor forme mai severe de gripă precum şi la limitarea transmiterii către persoanele vulnerabile", a declarat Mădălina Vizuroiu, farmacist.

Alexandru Munteanu Like Iubesc televiziunea! Este locul în care pot face lucrurile cu pasiune, creativitate și entuziasm. Prima mea experiență serioasă cu microfonul a venit încă din clasa a VIII-a. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu taxarea mâncării nesănătoase? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰