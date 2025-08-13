Antena Meniu Search
Patru cazuri de infecţie cu virusul West Nile în România, vara aceasta. Unul dintre pacienţi, minor

Patru cazuri de infecţie cu virusul West Nile au fost înregistrate în această vară, trei dintre ele fiind confirmate. Acestea au fost semnalate în municipiul Bucureşti şi în judeţele Vrancea, Sălaj şi Dolj, arată datele Institutului Naţional de Sănătate Publică (INSP).

de Redactia Observator

la 13.08.2025 , 07:46
virusul West Nile Patru cazuri de infecţie cu virusul West Nile în România - Shutterstock

Potrivit celui mai recent raport publicat de Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) din cadrul INSP, de la începutul perioadei de supraveghere a infecţiei cu virusul West Nile (2 iunie 2025) până în 7 august 2025 s-au înregistrat 4 cazuri, dintre care 3 cazuri confirmate şi un caz probabil de infecţie cu virusul West Nile.

Unul dintre cazuri s-a înregistrat la grupa de vârstă 10-19 ani, două la categoria 60-69 de ani şi unul la o persoană de peste 80 de ani. Trei dintre persoanele infectate sunt bărbaţi.

Distribuţia pe judeţe (în funcţie de unitatea teritorială de expunere) este: municipiul Bucureşti (1), judeţul Dolj (1), judeţul Vrancea (1), judeţul Sălaj (1).

Articolul continuă după reclamă

Specialiştii recomandă populaţiei să evite expunerea la ţânţari, purtând îmbrăcăminte cu mâneci lungi şi pantaloni lungi, să utilizeze substanţe chimice repelente pentru ţânţari, să împiedice pătrunderea ţânţarilor în casă (prin plase de protecţie la ferestre), să asigure desecarea bălţilor de apă din jurul gospodăriei, să îndepărteze recipientele de apă stătută şi gunoiul menajer din gospodărie.

west nile tantar boala
