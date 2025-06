Arsuri, insolaţie şi, în cel mai rău caz, cancer de piele. Este nota de plată pentru cei care vor bronz cu orice preţ. Indicele radiaţiilor UV a atins astăzi pragul de 10 din maximum de 15. Este cel mai ridicat până acum din această vară. Chiar dacă o baie răcoroasă pare soluţia salvatoare, dermatologii avertizează că razele puternice ale soarelui ajung şi în apă.

Cum procedează turiştii la mare

"Am stat prea mult ieri la soare că a fost briză şi n-am simţit-o. Şi am păţit-o", arată o femeie. Nu este departe nici acest cuplu care se protejează de razele periculoase cu alcool.

Turişti: Cu bere, intensă.

Reporter: Intensifică bronzul?

Turişti: Da.

Reporter: Da, dar nu protejează.

Turişti: Avem şi protecţie. Am venit la răsărit şi acum plecăm acasă.

Copiii şi-au făcut lecţiile când au venit pe plajă. "Soarele are din ce în ce mai multe radiaţii Ultraviolete. Costumul este unul cu factor de protecţie plus 50, pentru că este foarte important pentru ei să nu-şi ardă pielea. Şi nu doar costumul este suficient, ci şi crema de plajă care are factor 50+", spune un copil.

Medicii sunt fermi. "Când suntem în concediu să evităm orele de vârf, ora 10 şi 16, să nu stăm foarte mult la soare, în niciun caz la plajă, mai ales pentru copii. Când ajungem să ne bronzăm, asta înseamnă că pielea a fost destul de tare traumatizată şi a simţit nevoia să se apere prin producţie în plus de melanină, pigmentul care ne dă această culoare maronie", a explicat Adriana Mosor, medic dermatolog.

Pericolul de arsuri solare rămâne ridicat şi zilele următoare. Litoralul e sub cod galben de caniculă. "Vom avea o vreme călduroasă în continuare pe litoral. Temperaturi în jur de 32, 33 de grade înregistrate la umbră", spune Mirabela Stamate, meteorolog.

În weekend temperaturile mai scad, iar la malul mării vor fi în jur de 25, 26 de grade Celsius.

