Pericolele din spatele apei cu chia, reţeta pentru slăbit care face furori pe reţelele sociale

Seminţe de chia şi un pahar cu apă: este reţeta care face valuri pe reţelele sociale. După ce mai multe influenceriţe de la noi au recomandat-o pentru slăbit, mii de românce au început să consume un pahar de apă şi chia pe stomacul gol. Medicii trag însă un semnal de alarmă: băutura poate fi periculoasă.

Internetul este plin de astfel de clipuri cu tinere care recomandă această băutură minune pentru slăbit. Aşa a devenit chia tot mai populară şi căutată în magazine.

"Avem două tipuri de chia, branduri româneşti, dar şi din străinătate. Costă în medie 30 de lei şi sunt la mare căutare în ultima vreme. Lumea este mult mai interesată, vindem mult mai des", spune Petra Revnic, reprezentant magazin bio.

Seminţele de chia sunt recomandate pentru nutrienţi şi pentru aportul slab de calorii. Nu fac însă minuni pe cântar!

"O linguriţă de chia, atât este cantitatea recomandată de specialişti pentru a nu ne pune în pericol şi trebuie să fim conştienţi că dacă bem o astfel de băutură dimineaţa nu slăbim, ci mai degrabă ne ajută la digestie", spune Ingrid Tîrziu, reporter Observator.

Dacă vrem să consumăm chia, trebuie să ştim de unde vin seminţele şi să fim siguri că eticheta este cât mai curată.

"Există posibilitatea ca în funcţie de contaminarea solului unde sunt crescute aceste plante să existe contaminanţi cu potenţial toxic. Vorbim în special de metalele rare, zinc, calmiu şi nu în ultimul rând, stronţiu", susţine Marius Chipurici, toxicolog.

"Chia trebuie să fie hidratate, pentru că dacă nu, rişti constipaţie, balonare sau chiar anumite probleme la nivelul sistemului digestiv. Trebuie lăsate mininum 20 de minute", spune Fabius Antal, specialist în well-being.

Un kilogram de seminţe de chia costă în jur de 90 de lei.

