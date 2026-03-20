Piele artificială care poate simți atingerea, presiunea sau chiar durerea. Nu este scenariu SF, ci un proiect dezvoltat la Politehnica din București, premiat pentru inovație în bioinginerie. Materialul inteligent ar putea fi folosit în viitor pentru proteze capabile să transmită senzații către sistemul nervos. Cercetarea i-a adus autorului și o bursă de excelență acordată de Senatul Ştiinţific al Fundaţiei Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

Materialul seamănă cu pielea umană și reacționează la atingere. Hidrogelul din care este realizat își schimbă structura atunci când este apăsat sau întins, iar mișcarea este transformată instant într-un semnal electric.

Cum funcționează pielea artificială

"Acest produs ar trebui să simuleze efectiv pielea naturală a unui om și poate acope ri protezele, spre exemplu, în cazul unor persoane care au suferit accidente și în urma accidentelor au avut o amputație", a explicat Cosmin Pauliuc, doctorand.

Pentru a obține aceste proprietăți, Cosmin Pauliuc a modificat materialul printr-un proces chimic în laborator, astfel încât să răspundă diferit la presiuni mici sau mari și să poată fi integrat în sisteme electronice capabile să interpreteze semnalele.

"Noi am început să modulăm chimic materialul astfel încât să avem proprietățile pe care noi le dorim și de atunci am ajuns la această formulare, la această inovație", a mai spus acesta.

Specialiștii spun că astfel de materiale inteligente ar putea schimba modul în care sunt realizate protezele medicale, dar și tratamentele pentru pacienții cu arsuri grave.

"Inovația lui este foarte importantă pentru că asigură compatibilitatea pielei artificiale pe care el a obținut-o din niște hidrogeluri cu restul organismului", a declarat Horia Iovu, prorector.

Proiect premiat și susținut pentru aplicare în spitale

"Este unul dintre proiectele de succes dezvoltate în facultatea noastră. Medicina are atât de multă nevoie de transplant în general, dar și transplantul de piele, dacă ne referim doar la situațiile de arși din ultimii ani", a transmis Cristina Orbeci, decanul Facultăţii de Inginerie Chimică şi Biotehnologie.

Proiectul a fost prezentat la Poli ChemistryFEST, eveniment dedicat bioingineriei și nanoștiințelor, unde cercetarea a fost premiată. Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României a acordat o bursă de excelenţă care recompensează proiectele cu aplicabilitate reală şi care pot ajunge din laborator în spitale.

"Pielea artificială este o soluție, evident trebuie lucrat, dar este genul de proiect care este susținut de universitate, important este să ajungem la momentul în care aceste soluții să pot să fie preluate de medici și implementate, sau de către specialiști care le pot implementa", a mai precizat Mihnea Costoiu, rector UNSTPB.

Cercetarea este încă în dezvoltare, însă specialiștii spun că astfel de materiale ar putea face, în viitor, ca protezele să redea nu doar mișcarea, ci și simțul tactil. Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României a susținut, în calitate de partener științific, Poli ChemistryFEST.

