Nobel pentru Medicină 2025. Brunkow, Ramsdell & Sakaguchi, premiaţi pentru toleranța imunitară periferică

Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină din 2025 a fost acordat, la Stockholm, cercetătorilor Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell şi Shimon Sakaguchi pentru descoperirile lor privind toleranţa imunitară periferică.

Sistem imunitar trebuie reglat, altfel ne poate ataca propriile organe. Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell și Shimon Sakaguchi au primit Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină 2025 pentru descoperirile lor revoluționare privind toleranța imunitară periferică, care împiedică sistemul imunitar să atace organismul.

Mary Brunkow, Fred Ramsdell și Shimon Sakaguchi primesc Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină 2025 pentru descoperirile lor fundamentale legate de toleranța imunitară periferică. Laureații au identificat "paznicii" sistemului imunitar, celulele T reglatoare, care previn atacul celulelor imunitare asupra propriului corp.

"Descoperirile lor au fost decisive pentru înțelegerea modului în care funcționează sistemul imunitar și de ce nu dezvoltăm cu toții boli autoimune grave", a afirmat Olle Kämpe, președintele Comitetului Nobel.

Victor Ambros şi Gary Ruvkun au fost recompensaţi anul trecut „pentru descoperirea microARN-ului şi rolul acestuia în reglarea post-transcripţională a genelor”.

Trei descoperiri care au schimbat medicina

Helicobacter pylori - În 2005, Barry Marshall şi Robin Warren au fost premiaţi pentru că au colaborat pentru a descoperi că ulcerul gastric este o boală infecţioasă cauzată de o bacterie numită Helicobacter pylori.

HIV - În 2008, Françoise Barré-Sinoussi şi Luc Montagnier au fost recompensaţi pentru că au descoperit virusul imunodeficienţei umane (HIV) la pacienţii cu ganglioni limfatici umflaţi, îmbunătăţind radical metodele de tratament pentru persoanele cu SIDA.

Vaccinuri cu ARNm - În 2023, Katalin Karikó şi Drew Weissman au fost laureaţi ai premiului Nobel pentru că au dezvoltat vaccinuri cu ARNm împotriva COVID-19, contribuind la ritmul fără precedent al dezvoltării vaccinurilor în timpul pandemiei.

Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină este acordat de Adunarea Nobel la Karolinska Institutet, la Stockholm, Suedia.

Până în prezent, 13 femei au primit premiul pentru Medicină. 32 de ani a fost vârsta celui mai tânăr laureat în medicină, Frederick G. Banting, care a primit premiul pentru medicină în 1923 pentru descoperirea insulinei. 87 de ani era vârsta celui mai în vârstă laureat din istorie, Peyton Rous, care a primit premiul pentru medicină în 1966 pentru descoperirea virusurilor care induc tumori.

Un duo tată şi fiu, Sune Bergström şi Svante Pääbo, au primit fiecare câte un premiu pentru medicină. Svante Pääbo a fost premiat la 40 de ani după tatăl său.

Sezonul Premiilor Nobel va continua marţi, pentru Fizică, şi miercuri - Chimie. Premiul Nobel pentru Literatură va fi anunţat joi, iar vineri Premiul Nobel pentru Pace. Luni, 13 octombrie, vor fi anunţaţi laureaţii pentru Economie.

Programul acordării premiilor

Sezonul Premiilor Nobel va continua miercuri cu chimia, înainte de Premiul Nobel pentru Literatură, joi, şi de Premiul Nobel pentru Pace, vineri, pentru care Donald Trump şi-a susţinut propria candidatură. Sezonul se va încheia la 13 octombrie, cu Premiului Nobel pentru Economie.

Premiul constă într-o diplomă, o medalie de aur şi un cec în valoare de 11 milioane de coroane suedeze (aproape un milion de euro).

