O regiune de la noi din ţară este pe locul doi în Europa la decese provocate de bolile cardiace. 6 din 10 olteni mor din această cauză. Cel mai bine stau locuitorii din Transilvania. Cardiologii sunt îngrjoraţi şi fiindcă au tot mai mulţi pacienţi-copii, care se îmbolnăvesc de inimă pentru că nu mai fac mişcare.

Bolile cardiovasculare omoară de trei ori mai mulţi oameni la noi în ţară decât în Uniunea Europeană. Doar o regiune din Bulgaria stă mai rău decât Oltenia. Cea mai gravă situaţie este în sudul ţării, în judeţele Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea. Doar locuitorii din centrul ţării stau puţin mai bine. Ion Bunescu este unul dintre pacienţii din Craiova salvaţi de medici după ce au făcut infarct.

"Am simţit că mi-au căzut dinţii din gură şi am ştiut că am făcut infarct, nu mă mai ţineau picioarele. Nu mai mănânc carne de porc, sărat, nici cafea, nimic! Acum nu mai fumez", a declarat Ion Bunescu, pacient.

"Ţine foarte mult de prevenţie şi de stilul de viaţă. Probabil că în anumite zone din România şi din comunitatea europeană, educaţia pacientului să fie într-un punct în care să nu fie la nivelul populaţiei generale", a spus Claudiu Stoicescu, medic primar cardiolog, Spitalul Universitar.

Infarctul, accidentul vascular şi hipertensiunea sunt cele mai frecvente probleme cardiovasculare. Zona e depăşită doar de o regiune din Bulgaria.

"Orice persoană peste 40 de ani ar trebui să meargă la un control. Toţi ar trebui să ştim cât avem tensiunea, iar dacă tensiunea e mare trebuie să facem ceva în acest sens. Cu toţii ar trebui să ne facem analize de sânge periodic, la un an sau doi cel târziu", a informat Cristian Militaru, medic cardiolog.

Reporter: Când v-aţi făcut ultima oară un control?

Domn: "Acum trei luni. Fac periodic, fac, că am probleme la medic. Mă scuzaţi, mă duc la medic, chiar merg la medic!"

Autorităţile au lansat acum patru zile strategia naţională pentru combaterea bolilor cardiovasculare.

"Vorbim de prevenţie primară şi secundară, vorbim de tratament. Vrem să creştem în primul rând programele. Să creştem numărul de pacienţi, deoarece în acest moment suntem la jumătate din numărul de proceduri pe care le au celelalte ţări", a declarat Dragoş Vinereanu, medic primar cardiologie.

Medicii spun că alimentaţia sănătoasă, fără multă sare şi grăsimi, mişcarea, renunţarea la fumat şi somnul - cel puţin opt ore pe noapte - reduc apariţia bolilor de inimă.

