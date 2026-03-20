Suntem fabrica de stomatologi a Europei, dar nu avem pe cine trata. Doar 4 din 10 români au fost la dentist în ultimul an. Unii de frică, iar cei mai mulţi pentru că nu îşi permit. Ce face statul ca să-i motiveze pe oameni să calce, totuşi, într-un cabinet stomatologic? Prea puţin. România are printre cele mai mici decontări, cabinetele care suportă din banii statului aceste servicii sunt puţine, iar sumele se epuizează în doar câteva zile. Cât despre prevenţie, singura care ar putea micşora nota de plată, lipseşte într-o ţară în care nu terminăm nici 2 tuburi de pastă de dinţi pe an.

Pentru Andreea şi Maria dentistul nu este Bau-Bau, dar drumul până la el este o adevărată aventură ca să ajungă la controlul stomatologic, cele două surori, de 9 şi 10 ani, trebuie să meargă până la Târgovişte, un drum de 40 de kilometri.

"Mie, una, nu îmi este teamă. Este o uşurare pentru mine şi chiar îmi place când merg la dentist. Câteodată mai încalc şi regulile, dar încerc să fiu acolo cât mai aproape de ce zice doamna", spune Andreea, în timp ce sora ei, Maria, adaugă: "În general, ne recomandă să ne spălăm pe dinţi adecvat, să avem grijă să nu mâncăm foarte multe dulciuri, pentru că putem face carii."

Mii de români, fără acces la servicii stomatologice

Articolul continuă după reclamă

În aceeaşi situaţie sunt aproape 4.000 de localnici. Un sat întreg, la fel ca multe din România, în care medicul stomatolog nu are prioritate. Diferenţele între rural şi urban sunt enorme atunci când vorbim despre serviciile stomatologice. Sunt comune în care nu există niciun dentist.

Aşa că România este codaşa Europei la igienă dentară. Pentru că mulţi nu consideră afecţiunile dentare probleme vitale, jumătate dintre români nu merg deloc la stomatolog, iar peste 30% nici nu se spală zilnic pe dinţi. Drept urmare, unul din patru români are dinţi lipsă. Lipseşte însă şi ajutorul statului. Serviciile decontate sunt limitate şi se epuizează rapid. Vorbim lunar despre un plafon, pe cabinet, de 9.000 de lei la sate şi 6.000 de lei la oraşe. Iar din cei 25.000 de medici stomatologi pe care îi are România, mai puţin de o treime au contracte cu Casa de Asigurări.

"Suntem medici de top, la nivel mondial, cu dotări de top, dar lăsaţi singuri de un stat care consideră dinţii un lux, nu o necesitate biologică. În Germania, avem finanţare de 70% pe sistemul public, în Franţa 60%, până şi Bulgaria are 44% finanţare. Preţurile decontate sunt foarte mici, ca şi cum ar plăti o pizza. Decontul e între 80 de lei şi 130 de lei pentru o carie simplă, pentru un tratament de canal între 150 lei şi 300 lei sau pentru o coroană între 150 lei şi 200 lei", explică medicul stomatolog Floriana Tudorache.

Românii ajung la dentist doar când apare durerea

Costurile ridicate sunt cele care îi ţin însă departe de cabinetul stomatologic pe 50% dintre români. O consultaţie şi un detratraj costă în jur de 200 de lei, în timp ce pentru o plombă preţurile pornesc de la 300 de lei. Aşa că mulţi ajung doar când apare durerea... paradoxal, cu cât amână mai mult consultul stomatologic, cu atât creşte nota de plată. Cariile sunt însă cea mai frecventă problemă dentară a românilor. Consecinţa faptului că folosim doar un tub şi jumătate de pastă de dinţi pe an, de 3 ori mai puţin decât media Europei. Cea mai ieftină rămâne totuşi prevenţia.

"De la un detartraj făcut la 6 luni, cât şi o consultaţie periodică putem preveni. Folosirea acasă a aţei dentare, a duşului bucal şi a unui periaj corect de două ori pe zi. Dacă rămânem cu bacterii în cavitatea bucală, aceste infecţii pot migra şi putem avea afecţiuni cardiovasculare, probleme respiratorii, infecţii ale creierului, diabet sau chiar probleme digestive", explică medicul stomatolog Floriana Tudorache.

Poate de aceea, la 37 de ani după comunism, statul face în sfârşit ceva pentru prevenţie. Ministrul Sănătăţii a aprobat un program prin care spitalele publice vor avea şi cabinete stomatologice, iar tratamentele vor fi suportate de stat.

Anita Lasculescu Like

Întrebarea zilei Mâncaţi pâine la fiecare masă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰