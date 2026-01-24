Pentru mulţi numărul 112 reprezintă doar apelul care salvează vieţi, însă pentru un bărbat din Roman acesta are o însemnătate aparte. Este numărul la care îi vin apelurile de urgenţă atunci când este la serviciu, dar şi numărul de donări la care a ajuns săptămâna aceasta. În anul 2002 a fost prima dată când a donat sânge pentru un cunoscut, iar până în prezent i s-au recoltat aproape 50 de litri. Acesta a înţeles suferinţa celor care au nevoie disperată de sânge şi îşi doreşte ca tot mai multă lume să îşi îndrepte paşii spre punctele de recoltare

La fiecare recoltare, Dan Vasiliu, donează câte 450 de mililitri de sânge şi fiecare picătură adunată a salvat mii de vieți. Iar pentru bărbat, 112 are o însemnătate aparte - este numărul de donări la care a ajuns, şi pentru că este poliţist ştie ce înseamnă cu adevărat şi un apel 112.

Un gest făcut din convingere, nu pentru recompensă

"Nu-i un gest în urma căruia să caut o recompensă sau ceva de genul acesta. Trebuie să fie de folos cuiva şi asta este suficient", a declarat Dan Vasiliu, donator.

Articolul continuă după reclamă

"În toate culturile lumii inima este centrul dragostei, eu zic că centrul dragostei este picătura de sânge. Inima nu ţi-o poţi scoate oricând din piept s-o dăruieşti cuiva, dar 450 ml de sânge, da", a spus Viorica Bârjoveanu, medic.

"Cred că este un gest foarte frumos în folosul comunităţii. Am donat şi eu, o să mai donez că aşa ar trebui să facă toată lumea", a adăugat o femeie.

Acesta donează anual, de 3 sau 4 ori, iar dorinţa de a-i ajuta pe cei care au nevoie urgentă de sânge este mare, deoarece chiar el a trecut prin momente de suferinţă.

A donat constant, după ce a simţit pe propria piele cât de important este sângele

"Mi-am dat seama că este nevoie, la un moment dat am avut şi eu nevoie de sânge, am primit, şi mi-am dat seama cât de important este să existe în spitale sânge", a mai povestit donatorul.

Din fericire, ca el, mai sunt oameni care trec pragul centrelor de donare.

"Am încercat să promovez donarea de sânge, le-am spus tuturor celor pe care îi cunosc că dacă sunt sănătoşi şi nu au frică de ace, să doneze", a spus Dan.

"Eu şi alţi colegi de-ai mei venim şi donăm frecvent sânge. Simplul fapt că pot să fac bine unei persoane chiar dacă nu o cunosc personal, asta mă mulţumeşte", a precizat Marius Tofan, donator.

Cine poate dona sânge

"Una dintre condiţii este ca donatorul să fie cunoscător de carte. Nu glumesc. Să fie sănătos, să nu ia medicamente pentru niciun fel de boală. Sunt excluşi de la donare bolnavii cronici, bolile infecţioase acute", a subliniat Viorica Bârjoveanu, medic.

Donarea de sânge este permisă la 6-8 săptămâni, după ultima donare. Pe lângă gestul în sine de a ajuta, donatorii au şi câteva beneficii. Un voucher, o zi liberă sau chiar un set de analize gratuit.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vi se pare justificată majorarea tarifelor STB? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰