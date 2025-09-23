Antena Meniu Search
Secția de interne de la Spitalul Floreasca, închisă după ce s-au descoperit două cazuri de Candida Auris

Secţia de interne a Spitalului Floreasca a fost închisă, după ce s-au descoperit două noi cazuri de Candida Auris. Pacienții care erau internați acolo rămân în unitatea spitalicească.

de Redactia Observator

la 23.09.2025 , 14:19
Alţi pacienţi care ar urma să fie internaţi la secţia de interne a Spitalului Floreasca urmează să fie redirecţionaţi către alte spitale. 

Patru cazuri, confirmate în luna august la secţia ATI

La începutul lunii august, la Spitalul Floreasca din Bucureşti a fost confirmat un focar cu Candida auris, în secția ATI 1 la patru pacienți. La vremea respectivă, spitalul a declarat că cei patru nu erau infectați, ci doar purtători la nivel cutanat, în regiunea axilară și inghinală.

"Fiecare dintre acești pacienți are o patologie severă, ce a presupus o durată lungă de spitalizare, având și o imunitate scăzută; Rezultatele examenului de laborator au venit în timp real, iar măsurile de izolare a acestor pacienți au fost instituite conform procedurilor, fiind înștiințată și Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București, cu rugămintea ca, dacă se consideră oportune măsuri suplimentare, să ne fie comunicate pentru a le putea implementa;

Rezultatele au fost pozitive pentru Candida Auris, concluziile preliminare indicând prezența stării de portaj sau colonizare. Similar oricărui alt microorganism, diferența dintre infecție și colonizare este dată de prezența, respectiv absența manifestărilor clinice. La nivel european, între 2013-2021, au fost raportate 1812 cazuri de infecție cu Candida Auris, izolate cu precădere în secțiile de terapie intensivă, ne arată un studiu publicat în Italia în anul 2023 (Nicholas Gereniat et al.)", declarau reprezentanţii spitalului la vremea respectivă.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

