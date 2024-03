Vezi și

Pacienţii duc o luptă permanentă după ce primesc un diagnostic: cauă medici, spitalul potrivit şi medicamentele necesare. Asociaţiile care-i reprezintă spun că asta se întâmplă de cel puţin 10 ani.

Sistemul medical românesc, tot mai aproape de colaps

Radu Gănescu preşedinte COPAC: Ar trebui schimbat tot sistemul de sănătate. Cea mai mare parte a pacienţilor întreabă unde pot ajunge la un medic de o anumită specialitate. Întârzierile cu privire la intervenţii chirurgicale sau anumite proteze al treilea lucru, lipsa de medicamente.

Îndrumarea pacientului este prioritară, spun şi parlamentarii.

Nicoleta Pauliuc preşedinte Comisia pentru Apărare: În momentul în care ai primit diagnosticul, să ştii exact unde te duci, la ce uşă baţi. Când din momentul în care ai fost diagnosticat poţi să începi tratamentul.

România este pe ultimele locuri în UE la speranţa de viaţă, iar mortalitatea este ridicată la bolile uşor de prevenit şi tratat. 30 de organizaţii şi asociaţii de pacienţi cer un sistem de sănătate nou.

Rozalina Lepădatu, Asociaţia Pacienţilor cu Boli Autoimune: Noi ştim exact problemele din sistem şi cred că dacă am fi invitaţi în toate grupurile de lucru în care se discută o reformă reală în sănătate, aportul nostru ar fi foarte important pentru că am aduce aceste probleme şi am ajuta la găsirea de soluţii care să fie în folosul pacientului.

Medicii au expus provocările de fiecare zi.

Prof.dr. Adrian Streinu Cercel preşedinte Comisia de Sănătate din Senat: Dacă la un moment dat vrei să faci nişte investigaţii şi nu poţi să faci nişte investigaţii pentru că finanţarea nu a fost fluentă, medicul ăla devine demotivat şi mai mult decât atât, îşi asumă o răspundere mentală, pentru că fără anumite investigaţii acurateţea diagnosticului nu mai poate să fie aceeaşi.

Coaliţia Votez pentru Sănătate va ajunge în marile oraşe din ţară unde vor avea loc dezbateri între pacienţi şi autorităţi locale şi regionale. 9% din PIB pentru Sănătate este obiectivul principal al acestor întâlniri.

