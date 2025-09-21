Concediile medicale nu mai sunt chiar la liber. Casa de Asigurări de Sănătate a început să-i verifice pe doctorii care dau învoiri fără justificare. Mai multe cabinete au fost controlate în ultimul timp, iar de acum, verificările continuă online. Doar în prima jumătate a anului curent s-au acordat cu patru sute de mii de zile mai puțin față de aceeași perioadă din 2024. Asta a adus statului o economie de peste 100 de milioane de lei.

În cabinetele medicilor de familie, controalele i-au speriat pe doctori. În ultimele luni, CNAS a verificat peste 200 de medici suspectați că au eliberat concedii medicale fără justificare.

"Avem o analiză preliminară pe primele luni, pe jumătatea anului acestuia comparat cu jumătatea anului trecut. Am atras atenţia în legătură cu acest potenţial fenomen. Sunt cu 20 de mii de concedii medicale mai puţine faţă de perioada similară a anului trecut", a declarat Horaţiu Moldovan, preşedintele CNAS.

Dacă până acum echipele de control mergeau din cabinet în cabinet, acum verificările se fac în timp real, cu ajutorul unei platforme digitale care semnalează imediat neregulile.

Statul român a economisit 110 milioane de lei

La mai bine de trei luni de când au început controalele, în cabinetele medicilor care ofereau concedii medicale nejustificate, doctorii au început să fie mai prudenți când vine vorba de zilele de boală acordate pacienților. Statul român a economisit astfel 110 milioane de lei.

Oamenii recunosc că fenomenul era scăpat de sub control. Asociațiile de pacienți atrag însă atenția că sistemul nu trebuie să penalizeze și bolnavii reali.

"Cred că ar fi foarte util, ca guvernanţii să ia o măsură care să separe un pic bolile, pentru că nu poți să ai în aceeași categorie și virozele și să ai și bolile grave. Ar trebui penalizate și persoanele respective", susţine Rozalina Lăpădatu, preşedinta Asociaţia Pacienţilor cu Afecţiuni Autoimune.

Medicii spun că, atâta timp cât respectă regulle, nu au motive de teamă.

"Concediul medical se acordă în urma unei consultații. Controale sunt și vor mai fi", a declarat Camelia Păun, medic pediatru.

În primele șase luni din 2025, numărul total de zile de concediu medical a scăzut la 15,9 milioane, față de peste 16,3 milioane în aceeași perioadă a anului trecut.

