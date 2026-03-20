Tehnologia schimbă radical vizita la dentist. În tot mai multe cabinete din România, intervențiile sunt mai rapide, mai precise și aproape fără durere, spun medicii. Costurile sunt ușor mai mari, dar nu semnificative. În paralel însă, statisticile arată că românii continuă să aibă mari probleme cu igiena dentară, iar prevenția rămâne slabă.

În ultimii ani, cabinetele stomatologice din România au început să adopte tehnologii inovative: laser, scanare intraorală sau printare 3D.

"În momentul când avem laserul, lucrăm non-contact, se lucrează de la distanță, lumina practic intră acolo unde este carie, când ajunge în țesut sănătos, se oprește și avantajul este că și sterilizează în același timp", a declarat Floriana Tudorache, managerul unei clinic stomatologice private.

Noile tehnologii schimbă și modul în care sunt realizate lucrările. Proceduri care durau săptămâni întregi pot fi finalizate acum în câteva zile.

Articolul continuă după reclamă

"În România au ajuns tehnologii de ultimă oră, precum printarea 3D a lucrărilor protetice, a implanturilor dentare, scanarea intraorală în interiorul clinicilor. Se scurtează timpii de lucru. Dacă o lucrare putea dura undeva la 4-5-6 săptămâni, acum ajungem undeva în 48-72 de ore sau chiar dacă este o situație un pic mai complicată, 7 zile maximum", a declarat Cristian Irimia, medic stomatolog.

Deși aparatura este mai performantă, medicii spun că diferențele de cost nu sunt foarte mari, iar unele proceduri moderne înseamnă doar câteva zeci sau sute de lei în plus, în schimbul unui confort mai mare pentru pacient.

"Când ajungem să lucrăm cu laserul, este în plus o sumă modică de 150 de lei, deci merită tot confortul de lucru și, bineînțeles, că avantajele sunt foarte mari", a spus și Floriana Tudorache, manager clinica stomatologică privată.

Cu toate că tehnologia din stomatologie evoluează, românii au tot mai puțină grijă de dinți. Prevenția lipsește, iar mulți ajung la medic abia atunci când apar probleme

Cifrele sunt îngrijorătoare: 7 din 10 români au probleme dentare netratate, iar doar 4 din 10 au fost la stomatolog în ultimul an. Situația e gravă și la copii, 6 din 10 au carii, iar aproape 6 din 10 români spun că se spală pe dinți de două ori pe zi, ceea ce arată că prevenția rămâne insuficientă.

"Situația nu este bună deloc și aici ne referim în special la prevenție, la profilaxie, la educația pe care o primim de acasă și la responsabilitatea pe care ar trebui să o avem cu toții în a merge la controle regulate. Mergem în această direcție a insistării pe prevenție și pe profilaxie", a declarat Florin Lăzărescu, președintele Colegiului Medicilor Stomatologi din România.

Recent, Ministerul Sănătății a aprobat programul AP-Stoma, care va asigura finanțare directă pentru cabinete stomatologice ce vor funcționa în unități sanitare publice.

Marko Pavlovici Like

Întrebarea zilei Mâncaţi pâine la fiecare masă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰