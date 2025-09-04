Amenzi în valoare de şase mii de lei sunt preţul plătit de trei medici din Sibiu, pentru moartea unei gravide de 33 de ani în secţia Terapie Intensivă a maternităţii din oraş. Femeia a ajuns la spital cu o sarcină de 23 de săptămâni, care însă nu s-a mai dezvoltat. Şi a avut nevoie de intervenţie de urgenţă pentru un avort.

Din concluziile specialiştilor Direcţiei de Sănătate Publică Sibiu, anumite infecţii survenite în urma intervenţiei au dus la o insuficienţă multiplă de ogane, în urma căreia a survenit decesul.

DSP Sibiu a făcut un control în urma căruia au fost aplicate trei amenzi în valoare de câte 2.000 de lei pentru trei medici la secţiile de terapie 1 şi 2 de la Maternitatea din Sibiu.

Motivele pentru care au fost aplicate aceste amenzi sunt legate de nerespectarea protocoalelor de monitorizare înainte şi după transfuzie. În acelaşi timp, au fost găsite nereguli în ceea ce priveşte manipularea materialului steril.

"S-a aplicat: o amendă în valoare de 2.000 lei persoanei responsabile, pentru nerespectarea procedurii/protocolului privind monitorizarea constantă a pacientului pre/post transfuzional - pe ATI I; o amendă în valoare de 2.000 lei persoanei responsabile, pentru nerespectarea procedurii/protocolului privind monitorizarea constantă a pacientului pre/post transfuzional- pe ATI II; o amendă în valoare de 2.000 lei persoanei responsabile, pentru deficiențe privitoare la utilizarea materialului steril", se arată în raportul DSP Sibiu.

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu a transmis, printr-un comunicat de presă, că sancţiunile aplicate nu vizează actul medical propriu-zis, ci aspecte de natură administrativă, potrivit Agerpres.

"Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu ia act de concluziile controlului efectuat de inspectorii DSP Sibiu. Precizăm că sancţiunile aplicate nu au vizat aspecte legate de actul medical, ci s-au referit exclusiv la înregistrările din documentaţia medicală, de natură administrativă", au explicat reprezentanţii spitalului.

