Medicii din Canda au realizat prima intervenție chirurgicală "dinte-în-ochi" din ţară. Ei i-au redat vederea unui bărbat după ce i-au extras un dinte și i l-au implantat în ochi. Operația controversată a mai fost realizată doar pe câteva sute de persoane din întreaga lume, potrivit Mediafax.

Un bărbat şi-a recăpătat vederea după ce medicii i-au extras un dinte şi i l-au implantat în ochi - Profimedia / imagine ilustrativă

Un bărbat în vârstă de 34 de ani, din Columbia Britanică, și-a recăpătat vederea după ce medicii canadieni au efectuat prima intervenție chirurgicală "dinte-în-ochi" din țară, potrivit Live Science.

Canadianul a orbit în copilărie în mare parte din cauza leziunilor severe ale corneei provocate de sindromul Stevens-Johnson, o reacție autoimună rară. În ultimele două decenii, el a suferit peste 50 de operații, inclusiv 10 transplanturi de cornee, fără rezultate.

Procedura numită osteo-odonto-keratoproteză implică extragerea unui dinte al pacientului și transformarea acestuia într-o platformă pentru o lentilă artificială, care înlocuiește corneea distrusă. După implantarea dintelui în orbită și câteva luni de adaptare, Chapman a putut percepe mișcarea și, ulterior, a obținut o vedere relativă.

Cum funcţionează procedura

Chirurgul a îndepărtat mai întâi unul dintre caninii pacientului, precum și un strat subțire de os care îl înconjura. Acest lucru a menținut dintele alimentat cu sânge. Dintele a fost apoi pregătit, prevăzut cu un cilindru de plastic și implantat în obrazul pacientului pentru a permite țesutului moale să crească în jurul său timp de câteva luni. Ulterior, dintele a fost îndepărtat și implantat chirurgical în ochiul drept. Deoarece dintele și țesutul moale din jur provin de la pacient, corpul acestuia este mai puțin probabil să respingă un implant, au explicat specialiștii.

Operația dinte-în-ochi este considerată o ultimă soluție pentru orbirea cauzată de deteriorarea corneei. Operația în mai multe etape durează mai mult de 12 ore, fără a lua în considerare timpul în care țesutul crește în jurul dintelui. În prezent, există puțini specialiști care o efectuează în întreaga lume. Medicii au efectuat intervenții chirurgicale dinte-în-ochi în Australia, Chile, Egipt, Germania, India, Italia, Japonia, Spania, Regatul Unit și Statele Unite. Până în prezent, doar câteva sute de persoane au fost supuse procedurii.

