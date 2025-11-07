Unul dintre cele mai mari spitale din Timișoara, lăudat recent de ministrul Sănătății pentru lupta împotriva infecțiilor nosocomiale, este subiectul unor reclamaţii grave. Familia unui bărbat care a ajuns bătut la spitalul judeţean acuză că omul a rămas paralizat după ce a fost infectat cu mai mute bacterii periculoase. În plin scandal, cadrele medicale au fost surpsinse în timp ce ridică mâncarea sau coletele de la curieri în echipamentul de muncă.

Codruţu a fost plimbat mai bine de o lună între spitale până când starea lui a devenit tot mai gravă. După o lovitură la cap în urma unui scandal, a ajuns la spitalul din Reșița, şi după câteva ore, a fost transferat la secţia de neurochirurgie a spitalului judeţean din Timișoara. Trei săptămâni a fost tratat de medicii de aici care apoi au decis să îl întoarcă la Reşiţa. Dupa alte două săptămâni a fost externat.

"I-au administrat un tratament pentru aproximativ 3 săptămâni, după a fost transferat la secţia de Neuro de la Reşita, i-au dat şi acolo tratament 2 săptămani şi apoi externat. După externare a început să acuze dureri cumplite de spate", a declarat Petru Leorinț – nepotul pacientului.

Paralizat de la bacteriile din spital

Articolul continuă după reclamă

Când a văzut că bărbatul se simte tot mai rău, familia s-a întors la camera de gardă a spitalului din Reşiţa. Rudele spun că au insistat să fie transferat la Timişoara, dar medicii au refuzat. Câteva zile mai târziu omul a paralizat. Analizele au arătat că era infectat cu stafilococ auriu.

"A fost transportat la Casa Austria din Timişoara şi operat de urgenţă. Dupa efectuarea analizelor s-a constat că avea o bacterie în organism, din câte ni s-a relatat i-a atacat măduva de la coloană, de la brâu în jos nu se mai putea mişca deloc", a declarat Petru Leorinț – nepotul pacientului.

După noi analize, diagnosticul a fost și mai grav. Pe lângă stafilococ, bărbatul a fost depistat și cu Klebsiella, o altă bacterie nosocomială.

"A avut o infecţie de la branulă, la mână, la Judeţean. De acolo, infecţia de la branulă s-a dus unde a avut fisura şi de acolo a avut nişte gâlme, ca oul de porumbel", a declarat Nicoleta - soţia pacientului .

"Acum este la o clinica din Oradea pentru recuperare. Cei de la Oradea au făcut încă un set de analize şi au zis că are încă o bacterie", mai spune Petru Leorinț – nepotul pacientului.

De altfel, la două secţii ale Spitalului Judeţean din Timisoara sunt confirmate focare cu klebsiella. În acest timp, mai mulţi medici şi asistenţi de la unitatea medicală au fost filmaţi în echipamentul de muncă pe stradă.

"Este absolut inevitabil ca infecţiile să apară, inclusiv focare de infecţii în absolut toate spitalele adevărate reale, infecţiile nosocomiale sunt inevitabile, dar reductibile", a declarat Dorel Săndesc – managerul Spitalului Județean Timișoara.

Familia vrea răspunsuri clare. Oamenii vor depune plângeri la direcțiile de sănătate publică din Caraș-Severin și Timiș, iar în paralel, vor să dea în judecată ambele spitale – cel județean din Reșița și cel din Timișoara. Consideră că dacă infecţia nosocomială era depistată mai repede starea bărbatului nu devenea atât de gravă.

Alt spital, aceeaşi problemă. Şi la Spitalul Municipal din Timişoara este anchetă internă după ce mai multe cadre medicale au ieşit din spial în costumul de serviciu.

Paradoxal, vorbim despre două spitale lăudate de ministrul Sănătății pentru felul in care țin sub control infecţiile nosocomiale.

Iulia Pop Like Îmi place să știu. Pun întrebări, și cer, imperios, răspunsuri! Îmi place să ascult. Sincer, uneori de atât e nevoie! Îmi place să scriu. Sunt perfecționistă și “lupt” pentru fiecare cuvânt din știre! Îmi place să zâmbesc. ➜

Întrebarea zilei Aţi observat preţuri mai mari de Black Friday decât înainte? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰