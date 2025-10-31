1 noiembrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 1 noiembrie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 1 noiembrie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 1 noiembrie

Pe 1 noiembrie 333 î.Hr. are loc Bătălia de la Issos, a 12-a victorie a lui Alexandru cel Mare asupra perșilor. Pe 1 noiembrie 871, o diplomă a Regelui Carol cel Pleșuv dă Bisericii din Besançon dreptul de a bate monedă. Pe 1 noiembrie 1179, Filip al II-lea este încoronat rege al Franței. Pe 1 noiembrie 1337, Regele Angliei, Eduard al III-lea, îl provoacă pe Filip al VI-lea de Valois. Înregistrăm începutul Războiului de o sută de ani (1337-1453) dintre Franța și Anglia. Pe 1 noiembrie 1503, cardinalul Julien della Rovere este ales papă și a luat numele de Papa Iuliu al II-lea. Pe 1 noiembrie 1512, opera lui Michelangelo de pe plafonul Capelei Sixtine a fost arătată pentru prima dată publicului. Pe 1 noiembrie 1520, Fernando Magellan descoperă Strâmtoarea Magellan, denumită "Estreito de Todos los Santos". Pe 1 noiembrie 1599 înregistrăm intrarea triumfală în Alba Iulia a lui Mihai Viteazul. Transilvania intra sub stăpânirea domnului muntean. Pe 1 noiembrie 1604, la Whitehall Palace, din Londra, este prezentată, pentru prima dată, tragedia "Othello", a lui William Shakespeare. Pe 1 noiembrie 1755, marele cutremur de la Lisabona se soldează cu moartea a 30.000 de persoane și distrugerea a unei mari părți a orașului. Pe 1 noiembrie 1834 a fost înființată prima școală de fete de la noi din țară. Fondatorul acestei instituții a fost Gheorghe Asachi. Pe 1 noiembrie 1835 a apărut, la București, prima revistă românească de teatru - "Gazeta Teatrului Național", condusă de Ion Heliade Rădulescu. Pe 1 noiembrie 1848 are loc inaugurarea primei școli medicale din lume pentru instruirea femeilor (New England). Pe 1 noiembrie 1894, Nicolae al II-lea devine noul țar al Rusiei, după moartea tatălui său, Alexandru al III-lea. Pe 1 noiembrie 1897 este fondat clubul de fotbal Juventus Torino.

Pe 1 noiembrie 1922, ultimul sultan al Imperiului Otoman, Mehmed al VI-lea, abdică. Pe 1 noiembrie 1928 are loc inaugurarea Radio România. Pe 1 noiembrie 1950 avem o tentativă de asasinat la adresa președintelui american Harry Truman. Pe 1 noiembrie 1952, în atolul Eniwetok, Statele Unite detonează cu succes Ivy Mike, primul dispozitiv termonuclear. Explozia a avut un randament de zece megatone echivalent TNT. Pe 1 noiembrie 1956, în Revoluția maghiară, Imre Nagy anunță neutralitatea Ungariei și retragerea din Pactul de la Varșovia. Trupele sovietice încep să reintre în Ungaria, contrar asigurărilor guvernului sovietic. Pe 1 noiembrie 1959, piesa "Rinocerii", de Eugene Ionesco, o piesă despre oportunism în fața ideologiilor fanatice, are premiera mondială la Schauspielhaus din Düsseldorf. În seara premierei, teatrul l-a ovaționat pe Ionesco timp de 10 minute. Pe 1 noiembrie 1960 a intrat în vigoare Tratatul de constituire a Benelux ca uniune economică, semnat de Belgia, Olanda și Luxemburg la 3 februarie 1958. Pe 1 noiembrie 1993 a luat ființă Uniunea Europeană, în urma Tratatului de la Maastricht. Pe 1 noiembrie 2000, în China a început cel mai mare recensământ al populației din lume, în cadrul căruia au fost recenzate 350 de milioane de familii. Pe 1 noiembrie 2020 au loc alegeri prezidenţiale în Republica Moldova. Maia Sandu devine al 6-lea președinte al Republicii Moldova şi prima femeie care a deținut vreodată această funcție. Pe 1 noiembrie 2021, în timpul pandemiei de COVID-19 numărul global de decese înregistrate din cauza COVID-19 depășește cinci milioane.

Nașteri pe 1 noiembrie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 1 noiembrie, de la Regele Ludovic al II-lea al Franței, născut pe 1 noiembrie 846, sau Regele Gustav al IV-lea al Suediei, născut pe 1 noiembrie 1778, şi până la politicianul român Lascăr Catargiu, născut pe 1 noiembrie 1823, sau industriaşul italian Umberto Agnelli, născut pe 1 noiembrie 1934.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 1 noiembrie s-au născut personalităţi precum editorul şi publicistul american Larry Flynt, născut pe 1 noiembrie 1942, cântăreţul român Gabriel Cotabiță, născut pe 1 noiembrie 1955, sau actriţa indiană Aishwarya Rai, născută pe 1 noiembrie 1973.

Decese pe 1 noiembrie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 1 noiembrie. Dintre acestea amintim pe Regele Carol al II-lea al Spaniei, decedat pe 1 noiembrie 1700, Țarul Alexandru III al Rusiei, decedat pe 1 noiembrie 1894, sau scriitorul american Dale Carnegie, decedat pe 1 noiembrie 1955.

România i-a pierdut într-o zi de 1 noiembrie, printre alţii, pe aviatorul Ionel Nicolae Romanescu, decedat pe 1 noiembrie 1918, pictorul Ion Bărbulescu, decedat pe 1 noiembrie 1969, sau cântăreaţa Mihaela Runceanu, decedată pe 1 noiembrie 1989.

