10 noiembrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 10 noiembrie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 10 noiembrie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 10 noiembrie

Pe 10 noiembrie 1444, armatele otomane îi înving pe unguri în Bătălia de la Varna, consolidându-și în acest fel controlul asupra Constantinopolului și marcând începutul expansiunii otomane în Balcani. Pe 10 noiembrie 1508 a apărut, din inițiativa lui Radu cel Mare (1495-1508), Liturghierul slavon, tipărit de călugărul Macarie, prima carte tipărită în Țara Românească. Pe 10 noiembrie 1688 s-a terminat tipărirea Bibliei în limba română. Textul a fost definitivat din inițiativa lui Șerban Cantacuzino, domnul Munteniei. Pe 10 noiembrie 1928, Partidul Național-Țărănesc formează un nou guvern, condus de Iuliu Maniu. Pe 10 noiembrie 1940, România este lovită de un cutremur cu epicentrul în Vrancea. Numărul victimelor a fost estimat la 1.000 de morți și 4000 de răniți, majoritatea în Moldova.

Pe 10 noiembrie 1943, Martirii din Lübeck sunt executați prin ghilotinare de autoritățile naziste. Pe 10 noiembrie 1951 a fost efectuată prima convorbire telefonică la distanță, fără să fie nevoie de asistența unui operator. Pe 10 noiembrie 1970, Marele Zid Chinezesc a devenit obiectiv turistic. Pe 10 noiembrie 1989, Todor Jivkov a fost demis din funcția de secretar general al Partidului Comunist Bulgar, fiind înlocuit de Petăr Mladenov, un prim pas spre înlăturarea regimului comunist din Bulgaria. Pe 10 noiembrie 1995, în Nigeria, dramaturgul și activistul de mediu Ken Saro-Wiwa, împreună cu alte opt persoane de la Mișcarea pentru supraviețuirea poporului Ogoni (Mosop), este spânzurat de către forțele guvernamentale. Pe 10 noiembrie 2006 se înființează la Roma Partidul Românilor din Italia (Partidul Identitatea Românească). Pe 10 noiembrie 2019 are loc primul tur al alegerilor prezidențiale în România, cu o prezență la vot de 51,19%. Din cei 14 candidați, Klaus Iohannis a obținut 37,82%, iar Viorica Dăncilă 22,26%.

Nașteri pe 10 noiembrie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 10 noiembrie, de la scriitorul şi reformatorul german Martin Luther, născut pe 10 noiembrie 1433, sau Regele George al II-lea al Marii Britanii, născut pe 10 noiembrie 1683, şi până la generalul rus Mihail Kalașnikov, născut pe 10 noiembrie 1919.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 10 noiembrie s-au născut personalităţi precum actorul britanic Richard Burton, născut pe 10 noiembrie 1925, compozitorul italian Ennio Morricone, născut pe 10 noiembrie 1928, actorul american Roy Scheider, născut pe 10 noiembrie 1932, regizorul german Roland Emmerich, născut pe 10 noiembrie 1955, pilotul irlandez Eddie Irvine, născut pe 10 noiembrie 1965, sau actriţa americană Brittany Murphy, născută pe 10 noiembrie 1977.

Decese pe 10 noiembrie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 10 noiembrie. Dintre acestea amintim pe Papa Celestin al IV-lea, decedat pe 10 noiembrie 1241, Regele Vladislav al III-lea al Poloniei, decedat pe 10 noiembrie 1444, Papa Paul al III-lea, decedat pe 10 noiembrie 1549, poetul francez Arthur Rimbaud, decedat pe 10 noiembrie 1891, Kemal Atatürk, fondatorul şi primul preşedinte al Republicii Turcia, decedat pe 10 noiembrie 1938, politicianul rus Leonid Brejnev, decedat pe 10 noiembrie 1982, actorul american Jack Palance, decedat pe 10 noiembrie 2006, sau politicianul german Helmut Schmidt, decedat pe 10 noiembrie 2015.

România i-a pierdut într-o zi de 10 noiembrie, printre alţii, pe scriitorul şi arheologul Alexandru Odobescu, decedat pe 10 noiembrie 1895, activistul Ilie Pintilie, decedat pe 10 noiembrie 1940, medicul Vasile Mârza, decedat pe 10 noiembrie 1995, actorul Gheorghe Dinică, decedat pe 10 noiembrie 2009, sau actorul Vladimir Găitan, decedat pe 10 noiembrie 2020.

