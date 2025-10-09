10 octombrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 10 octombrie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 10 octombrie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 10 octombrie

Articolul continuă după reclamă

Pe 10 octombrie 680, în timpul Bătăliei de la Karbala moare Husayn ibn Ali, una dintre figurile centrale în tradiția șiiților. Pe 10 octombrie 732, o armată a francilor, condusă de Carol Martel, a învins o armată musulmană din Andaluzia sub conducerea lui Abd er-Rahman în Bătălia de la Tours. Pe 10 octombrie 1636 are loc Lupta de la Salonta, unde turcii sunt înfrânți de Gheorghe Rákóczi I. Pe 10 octombrie 1857 începe construcția clădirii Universității din București, după planurile arhitectului Alexandru Orăscu. Pe 10 octombrie 1872, Ion Creangă este exclus definitiv din cler. Pe 10 octombrie 1903, compania Bayer a pus în vânzare aspirina. Noul medicament a fost obținut de un chimist bavarez, Felix Hoffman, pentru a ameliora reumatismul tatălui său. Aspirina a fost derivată la început din acidul salicilic, un extract din coajă de salcie, dar, în 1899, Bayer a realizat un procedeu de a–l obține prin sinteză.

Pe 10 octombrie 1914 moare Regele României, Carol I. Pe 10 octombrie 1916 are loc prima luptă de la Târgu Jiu. Trupele române, conduse de generalul Ion Dragalina, resping puternica ofensivă germană. Pe 10 octombrie 1926 este înființat Partidul Naţional Ţărănesc, din fuziunea Partidului Țărănesc cu Partidul Naţional Român. Pe 10 octombrie 1933, un avion Boeing 247 este distrus în urma exploziei unei bombe, în apropierea orașului Chesterton, Indiana, Statele Unite ale Americii. Toți cei șapte oameni prezenți la bord au murit în urma incidentului, considerat primul sabotaj din istoria aviației comerciale. Pe 10 octombrie 1933, Waldo L. Semon a inventat vinilul. Pe 10 octombrie 1933, compania Procter&Gamble a lansat pe piață primul detergent de uz casnic, Dreft, care conținea surfactanți sintetici. Pe 10 octombrie 1957 se produce incendiul de la Windscale, unul dintre cele mai grave accidente nucleare înainte de dezastrul de la Cernobîl. Sunt eliberate cantități mari de materiale radioactive. Pe 10 octombrie 1964, la cea de–a XVIII–a ediție a Jocurilor Olimpice de Vară de la Tokyo, Iolanda Balaș și Mihaela Peneș cuceresc medaliile de aur. Pe 10 octombrie 1967 intră în vigoare Tratatul privind utilizarea pașnică a spațiului cosmic pentru următorii 60 de ani, semnat de către URSS, SUA și Marea Britanie la 27 ianuarie 1967. Pe 10 octombrie 1980, un cutremur de 7,7 pe scara Richter distruge Chlef, Algeria, tragedie soldată cu moartea a circa 20.000 de oameni. Pe 10 octombrie 1986, un cutremur de 7,5 pe scara Richter a lovit San Salvador, El Salvador, tragedie soldată cu moartea a circa 1.500 de oameni. Pe 10 octombrie 1999 este ridicată "Roata din Londra", la acel timp cea mai mare roată din Europa. Pe 10 octombrie 2001, președintele George W. Bush a prezentat lista a 22 dintre cei mai căutați teroriști din lume. Pe 10 octombrie 2001, organizația Al-Qaida cheamă pe "toți musulmanii" la Jihad împotriva Statelor Unite și le–a cerut acestora să atace "interesele americane din lume". Pe 10 octombrie 2019, moțiunea de cenzură intitulată "Ca să reconstruim România, Guvernul Dăncilă trebuie demis de urgență!", inițiată de 237 de parlamentari PNL, USR, PMP, PRO România, ALDE, UDMR, minorități naționale, împotriva guvernului Dăncilă, a fost adoptată de Parlament cu 238 de voturi "pentru". Numărul necesar pentru adoptarea moțiunii era de 233 de voturi.

Nașteri pe 10 octombrie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 10 octombrie, de la compozitorul italian Giuseppe Verdi, născut pe 10 octombrie 1813, sau Ion I. Câmpineanu, primul Guvernator al Băncii Naționale, născut pe 10 octombrie 1841, şi până la generalul român Paul Angelescu, născut pe 10 octombrie 1872, sau scriitorul britanic James Clavell, născut pe 10 octombrie 1924.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 10 octombrie s-au născut personalităţi precum fotbalistul român Michael Klein, născut pe 10 octombrie 1959, actorul american Chris Penn, născut pe 10 octombrie 1965, cântăreaţa română Laura Stoica, născută pe 10 octombrie 1967, sau fotbalistul elveţian Xherdan Shaqiri, născut pe 10 octombrie 1991.

Decese pe 10 octombrie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 10 octombrie. Dintre acestea amintim pe poetul şi prozatorul Aleksei Tolstoi, decedat pe 10 octombrie 1875, cântăreaţa franceză Edith Piaf, decedată pe 10 octombrie 1963, regizorul american Orson Welles, decedat pe 10 octombrie 1985, actorul american Yul Brynner, decedat pe 10 octombrie 1985, sau actorul american Christopher Reeve, decedat pe 10 octombrie 2004.

România i-a pierdut într-o zi de 10 octombrie, printre alţii, pe Regele Carol I, decedat pe 10 octombrie 1914, muzicianul Nicu Vladimir, decedat pe 10 octombrie 1995, sau antrenorul de fotbal Cornel Drăguşin, decedat pe 10 octombrie 2021.

