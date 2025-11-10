11 noiembrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 11 noiembrie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 11 noiembrie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 11 noiembrie

Pe 11 noiembrie 1028 moare Constantin al VIII-lea, punând capăt domniei sale neîntrerupte ca împărat sau co-împărat al Imperiului Bizantin de 66 de ani. Pe 11 noiembrie 1417, Oddone Colonna este ales în unanimitate drept Papa Martin al V-lea, încheindu-se astfel Marea Schismă Apuseană. Pe 11 noiembrie 1500 a fost semnat Tratatul de la Granada, de către Ludovic al XII-lea, rege al Franței (1498-1515), și Ferdinand al II-lea al Aragonului (1479-1516), privind împărțirea regatului Neapolelui. Pe 11 noiembrie 1843, în Danemarca apare basmul lui Hans Christian Andersen "Rățușca cea urâtă". Pe 11 noiembrie 1858, un exemplar al ziarului "Zimbrulu și Vulturulu", tipărit în această zi, va deveni în 2006 cel mai scump ziar din lume. Angajatul Poștei a lipit pe acest exemplar, aflat primul dintr-un pachet de ziare, opt timbre Cap de bour cu valoarea de cinci parale. Pe 11 noiembrie 1889, Washington a devenit cel de-al 42-lea stat american. Pe 11 noiembrie 1918, Primul Război Mondial se termină, la ora 11, în a 11-a zi a lunii a 11-a din anul 1918.

Pe 11 noiembrie 1918 are loc semnarea "Armistițiului de la Compiègne" între Puterile Antantei și Germania, în urma căruia încetează ostilitățile. Germania recunoaște, între altele, caducitatea Tratatului de Pace de la București, fiind obligată să își retragă armata din România. Pe 11 noiembrie 1918, Împăratul Carol I al Austriei renunță la putere. Pe 11 noiembrie 1924, primul ministru Alexandros Papanastasiou proclamă prima recunoaștere a Republicii grecești. Pe 11 noiembrie 1944, Administrația română din teritoriul eliberat al Transilvaniei de Nord este expulzată de sovietici, care introduc o administrație militară proprie. Măsura este destinată să ofere URSS un mijloc de presiune pentru a favoriza instituirea controlului PCR asupra țării. Pe 11 noiembrie 1946 începe procesul conducătorilor și membrilor organizațiilor de rezistență anticomunistă: Sumanele Negre, Mișcarea Națională de Rezistență, Haiducii lui Avram Iancu și Grupul de Rezistență Sinaia. Pe 11 noiembrie 1947 se dă sentința în procesul Iuliu Maniu. Maniu, în vârstă de 75 de ani, este condamnat la închisoare pe viață împreună cu vicepreședintele PNȚ, Ion Mihalache. Pe 11 noiembrie 1968 începe sesiunea Marii Adunări Naționale, la care se adoptă Codul de Procedură Penală și Legea de punere în aplicare a acestuia, Legea privind participarea tineretului la apărarea patriei. Pe 11 noiembrie 1994, Codex Leicester, o colecție legată de folii care conține scrieri academice, note, schițe și desene ale lui Leonardo da Vinci, este vândută de casa de licitații Christie's antreprenorului Bill Gates pentru 30,8 milioane de dolari (echivalentul a aproape 60 de milioane de dolari în ziua de azi). Acest lucru face ca codexul să fie cel mai scump manuscris vândut vreodată în lume.

Nașteri pe 11 noiembrie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 11 noiembrie, de la Împăratul roman Henric al IV-lea, născut pe 11 noiembrie 1050, sau Regele Carol al IV-lea al Spaniei, născut pe 11 noiembrie 1748, şi până la scriitorul rus Fiodor Mihailovici Dostoievski, născut pe 11 noiembrie 1821, sau medicul român Nicolae Paulescu, născut pe 11 noiembrie 1869.

Tot într-o zi de 11 noiembrie s-au născut şi personalităţi precum Regele Victor Emanuel al III-lea al Italiei, născut pe 11 noiembrie 1869, generalul american George Patton, născut pe 11 noiembrie 1885, regizorul român Mircea Mureșan, născut pe 11 noiembrie 1928, actorul român Ştefan Bănică, născut pe 11 noiembrie 1933, poetul român Mircea Dinescu, născut pe 11 noiembrie 1950, actorul american Stanley Tucci, născut pe 11 noiembrie 1960, actriţa americană Demi Moore, născută pe 11 noiembrie 1962, actriţa americană Calista Flockhart, născută pe 11 noiembrie 1964, cântăreţul basarabean Pavel Stratan, născut pe 11 noiembrie 1970, actorul american Leonardo Di Caprio, născut pe 11 noiembrie 1974, sau fotbalistul german Philipp Lahm, născut pe 11 noiembrie 1983.

Decese pe 11 noiembrie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 11 noiembrie. Dintre acestea amintim pe Papa Silveriu, decedat pe 11 noiembrie 537, filosoful danez Søren Kierkegaard, decedat pe 11 noiembrie 1855, Yasser Arafat, președintele Autorității Naționale Palestiniene, decedat pe 11 noiembrie 2004, sau actorul american Robert Vaughn, decedat pe 11 noiembrie 2016.

România i-a pierdut într-o zi de 11 noiembrie, printre alţii, pe politicianul Corneliu Coposu, decedat pe 11 noiembrie 1995, dirijorul Tudor Pană, decedat pe 11 noiembrie 2005, sau şahistul Aurel Anton, decedat pe 11 noiembrie 2015.

