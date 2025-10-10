11 octombrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 11 octombrie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 11 octombrie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 11 octombrie

Pe 11 octombrie 1593, Mihai Viteazul intră în București și urcă pe tronul Țării Românești, după acceptarea sa de către Poarta Otomană. Pe 11 octombrie 1634, cea mai mare insulă din Marea Nordului, Strand, este distrusă în noaptea dintre 11 și 12 octombrie 1634 de un uragan și de valurile uriașe care au urmat. Așa-numita inundație Burchardi a provocat mii de morți (aproximativ 10.000 de victime s-au înecat) și pagube materiale catastrofale. Pe 11 octombrie 1727, George al II-lea și Caroline de Ansbach sunt încoronați ca regele și regina Marii Britanii. Pe 11 octombrie 1802, Jacques Garnerin brevetează parașuta. Pe 11 octombrie 1811, nava cu aburi "Juliana", deținută de inventatorul american John Stevens, începe serviciul de feribot între New York City și Hoboken, New Jersey. Este prima utilizare din lume a unei nave cu aburi ca feribot. Pe 11 octombrie 1863 se produce demisia guvernului Nicolae Kretzulescu. Pe 11 octombrie 1866, Carol I este recunoscut de către Poarta Otomană domn al Principatelor Unite.

Pe 11 octombrie 1899, în actuala Africa de Sud a izbucnit al doilea război al burilor. Pe 11 octombrie 1914, Principele Ferdinand devine rege al României, în urma decesului unchiului său, Regele Carol I. Pe 11 octombrie 1949, Wilhelm Pieck a fost ales primul, și singurul, președinte al RDG-ului. Pe 11 octombrie 1954, Viet Minh preia controlul asupra nordului Vietnamului și formează Republica Democrată Comunistă Vietnam. Pe 11 octombrie 2001 este dat în folosință Podul Maria Valeria, care leagă orașele Esztergom și Štúrovo peste Dunăre.

Nașteri pe 11 octombrie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 11 octombrie, de la Gheorghe Rákóczi I, principe al Transilvaniei, născut pe 11 octombrie 1648, sau Regele Frederick al IV-lea al Danemarcei și al Norvegiei, născut pe 11 octombrie 1671, şi până la poetul român Ștefan Octavian Iosif, născut pe 11 octombrie 1875, sau scriitorul român Alexandru Sahia, născut pe 11 octombrie 1908.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 11 octombrie s-au născut personalităţi precum tenorul Ion Dacian, născut pe 11 octombrie 1911, actriţa română Olga Tudorache, născută pe 11 octombrie 1929, fotbalistul englez Bobby Charlton, născut pe 11 octombrie 1937, regizorul român Dan Piţa, născut pe 11 octombrie 1938, actorul american David Morse, născut pe 11 octombrie 1953, fotbalistul român Ionel Augustin, născut pe 11 octombrie 1955, actriţa română Catrinel Dumitrescu, născută pe 11 octombrie 1956, fotbalistul român Nicolae Ungureanu, născut pe 11 octombrie 1956, sau cântăreaţa americană Cardi B, născută pe 11 octombrie 1992.

Decese pe 11 octombrie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 11 octombrie. Dintre acestea amintim pe Papa Bonifaciu al VIII-lea, decedat pe 11 octombrie 1303, Împăratul Ludovic al IV-lea al Sfântului Imperiu Roman, decedat pe 11 octombrie 1347, compozitorul austriac Anton Bruckner, decedat pe 11 octombrie 1896, scriitorul francez Jean Cocteau, decedat pe 11 octombrie 1963, sau actriţa britanică Angela Lansbury, decedată pe 11 octombrie 2022.

România i-a pierdut într-o zi de 11 octombrie, printre alţii, pe scriitorul Scarlat Demetrescu, decedat pe 11 octombrie 1945, politicianul Ion Diaconescu, decedat pe 11 octombrie 2011, poetul Ion Gheorghe, decedat pe 11 octombrie 2021, sau actorul Doru Ana, decedat pe 11 octombrie 2022.

