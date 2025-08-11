12 august, Sfinţii Mucenici Fotie şi Anichit. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Marţi, 12 august, sunt prăznuiţi Sfinţii Mucenici Fotie şi Anichit, sfinţi cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

Sfinţii Fotie şi Anichit au trăit în vremea Împăratului Diocleţian. Conform crestinortodox.ro, Anichit, unul din demnitarii cetăţii Nicomidia, a mărturisit că este creştin în momentul în care s-au declanşat torturile împotriva creştinilor.

Deşi i se taie limba, Anichit nu rămâne lipsit de grai, ci mărturiseşte în chip minunat către împărat: "O, idolatrule, iată eşti acoperit de ruşine! Iată, de nimic sunt zeii tăi!". După rostirea acestor cuvinte, împăratul a poruncit să fie decapitat. Însă călăul, în loc să-l omoare pe Anichit, s-a lovit pe sine fără să vrea şi a murit.

După mai multe chinuri, au fost închişi în temniţă timp de trei ani. Au fost aruncaţi în foc, iar mulţi creştini le-au urmat suferinţa, intrând şi ei în foc. Din foc se auzeau până în depărtări cântări de laudă către Dumnezeu. În acel foc s-a făcut trecerea la cele veşnice a Sfântului Anichit, a lui Fotie, nepotul său şi a celor ce i-au urmat.

Sfinţii Anichit şi Fotie sunt invocaţi la rugăciunile de la Taina Sfântului Maslu şi de la slujba Sfinţirii Apei.

