12 iulie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 12 iulie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 12 iulie

Pe 12 iulie 1475, Ștefan cel Mare, domnul Moldovei (1457-1504), a recunoscut suzeranitatea Regelui Ungariei și a obținut sprijinul lui Matei Corvin în lupta împotriva turcilor. Pe 12 iulie 1776, James Cook începe cea de-a treia călătorie a sa în jurul lumii, cea în care își va pierde viața. Pe 12 iulie 1859, Alexandru Ioan Cuza înființează Oficiul Central de Statistică Administrativă precursor al actualului Institut Național de Statistică. Pe 12 iulie 1916 au loc două atacuri de rechini într-o singură zi în Matawan Creek, lângă Matawan, New Jersey. Incidentul, care a provocat doi morți, este cel mai grav dintre atacurile de rechini în largul coastei New Jersey care au avut loc în perioada 1-12 iulie și în care patru persoane au murit și una a fost rănită. Incidentele l-au inspirat pe scriitorul Peter Benchley să scrie romanul său "Fălci". Pe 12 iulie 1918, nava de luptă a Marinei Imperiale Japoneze Kawachi explodează la Shunan, vestul Honshu, Japonia, tragedie soldată cu cel puțin 621 de persoane.

Pe 12 iulie 1943, în Al Doilea Război Mondial, în timpul Bătăliei de la Kursk, forțele germane și sovietice se angajează în aşa-numita Bătălie de la Prokhorovka, una dintre cele mai mari confruntări blindate din toate timpurile. Pe 12 iulie 1961, din cauza unei defecțiuni structurale, barajele de la Panshet și Khadakwasla, din statul indian Maharashtra, "cad în cascadă". Centrul vechi al orașului Pune este inundat și între 1000 și 2000 de persoane îşi pierd viaţa. Pe 12 iulie 1962, trupa The Rolling Stones debutează la Clubul Marquee din Londra. Pe 12 iulie 1987 are loc jefuirea Depozitului de Valori Knightsbridge. Hoții au plecat cu o pradă în valoare de aproximativ 66 de milioane de dolari. Pe 12 iulie 2006 are loc începutul crizei din Orientul Mijlociu când Hezbollahul șiit libanez a capturat doi soldați israelieni la frontiera israeliano-libaneză.

Nașteri pe 12 iulie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 12 iulie, de la Ţarul Mihail I al Rusiei, născut pe 12 iulie 1596, sau pictorul italian Amedeo Modigliani, născut pe 12 iulie 1884, şi până la poetul chilian Pablo Neruda, născut pe 12 iulie 1904, sau filosoful român Constantin Noica, născut pe 12 iulie 1909.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 12 iulie s-au născut personalităţi precum actorul american Bill Cosby, născut pe 12 iulie 1937, actriţa americană Michelle Rodriguez, născută pe 12 iulie 1978, sau canotorul român Constantin Adam, născut pe 12 iulie 1996.

Decese pe 12 iulie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 12 iulie. Dintre acestea amintim pe scriitorul olandez Erasmus din Rotterdam, decedat pe 12 iulie 1536, politicianul american Alexander Hamilton, decedat pe 12 iulie 1804, sau actriţa americană Kelly Preston, decedată pe 12 iulie 2020.

România i-a pierdut într-o zi de 12 iulie, printre alţii, pe generalul Mihail Cristodulo Cerchez, decedat pe 12 iulie 1885, istoricul Gheorghe Popovici, decedat pe 12 iulie 1905, actorul George Calboreanu, decedat pe 12 iulie 1986, sau actriţa Lucia Mureşan, decedată pe 12 iulie 2010.

