12 noiembrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 12 noiembrie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 12 noiembrie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 12 noiembrie

Pe 12 noiembrie 1035, moartea Regelui Canut cel Mare duce la destrămarea uniunii dintre Norvegia și Danemarca. Pe 12 noiembrie 1330, Bătălia de la Posada se încheie. Voievodul Basarab I învinge armata maghiară prin ambuscadă. Pe 12 noiembrie 1878, I.L. Caragiale a citit, la banchetul "Junimii", prima sa creație dramatică - "O noapte furtunoasă". Pe 12 noiembrie 1884, la Timișoara s-a introdus iluminatul electric al străzilor. De la acea dată, Timișoara devine, pe lângă Paris, Nürnberg, Steyr și Berlin, printre primele orașe din Europa cu iluminat electric stradal. Pe 12 noiembrie 1895, Automobile Club de France, primul club auto din lume, este înființat la Paris. Pe 12 noiembrie 1905, Norvegia organizează un referendum din care a rezultat aprobarea populară (78,94%) a deciziei Storting de a autoriza guvernul să-l invite pe Prințul Carl al Danemarcei să devină rege al Norvegiei. Pe 12 noiembrie 1912, cadavrele înghețate ale lui Robert Scott și ale oamenilor săi sunt găsite pe platforma de gheață Ross din Antarctica. Pe 12 noiembrie 1912, în Primul Război Balcanic, Regele George I al Greciei face o intrare triumfală în Salonic, după eliberarea oraşului după 482 de ani de stăpânire otomană. Pe 12 noiembrie 1912, primul ministru spaniol José Canalejas este asasinat de anarhistul Manuel Pardiñas. Pe 12 noiembrie 1918, Austria devine republică. După proclamare, o tentativă de lovitură de stat a Gărzii Roșii comuniste este învinsă de Volkswehr-ul social-democrat.

Pe 12 noiembrie 1919, primul zbor din Anglia spre Australia a fost realizat de Ross și Keith Smith, care au decolat de la Hounslow, în apropiere de Londra, și au aterizat în localitatea Darwin. Pe 12 noiembrie 1928, pachebotul cu aburi "Vestris" se scufundă la aproximativ 320 de kilometri în largul orașului Hampton Roads, Virginia. Cel puțin 110 pasageri şi-au pierdut viaţa, în mare parte femei și copii care mor după ce nava este abandonată. Pe 12 noiembrie 1938, Germania nazistă emite Decretul privind eliminarea evreilor din viața economică, interzicând evreilor să vândă bunuri și servicii sau să lucreze într-o meserie, segregându-i total de economia germană. Pe 12 noiembrie 1941, în Al Doilea Război Mondial, temperaturile din jurul Moscovei scad la -12 °C când Uniunea Sovietică lansează trupe de schi pentru prima dată împotriva forțelor germane înghețate din apropierea orașului. Pe 12 noiembrie 1942, în Al Doilea Război Mondial, a început bătălia navală de la Guadalcanal între forțele japoneze și americane, o luptă decisivă din cadrul campaniei Guadalcanal din Insulele Solomon. Bătălia durează trei zile și se încheie cu o victorie americană. Pe 12 noiembrie 1947, a doua zi după condamnarea la închisoare pe viață a lui Iuliu Maniu, Regele Mihai al României pleacă la Londra pentru a asista la căsătoria Prințesei Elisabeta (viitoarea Regină Elisabeta a II-a) cu Prințul Filip, Duce de Edinburgh. Pe 12 noiembrie 1948, Hideki Tojo, primul ministru al Japoniei în timpul celui De-Al Doilea Război Mondial, a fost condamnat la moarte pentru crime de război. Pe 12 noiembrie 1996, un Boeing 747 de la Saudi Arabian Airlines și un Kazakh Ilyushin-76 de la Air Kazakhstan se ciocnesc în spațiul aerian de deasupra Indiei. Toate cele 349 de persoane din ambele avioane au murit. Pe 12 noiembrie 2001, la New York, zborul American Airlines 587, un Airbus A300 în drum spre Republica Dominicană, se prăbușește la câteva minute după decolarea de pe Aeroportul Internațional John F. Kennedy. Toate cele 260 de persoane de la bord și cinci persoane de la sol şi-au pierdut viaţa. Pe 12 noiembrie 2003, Shanghai Transrapid stabilește un nou record mondial de viteză de 501 kilometri pe oră pentru sistemele feroviare comerciale. Pe 12 noiembrie 2011, Silvio Berlusconi își depune demisia din funcția de prim-ministru al Italiei, începând cu 16 noiembrie, în mare parte din cauza crizei datoriilor europene. Pe 12 noiembrie 2019, Veneția a fost inundată de cel mai ridicat flux din ultimii 50 de ani. Apa a atins un nivel maxim de 1,87 metri, fiind a doua "acqua alta" din istoria venețiană, după inundația din 1966. Două decese sunt raportate. Pe 12 noiembrie 2019, Guvernul de la Chișinău, condus de Maia Sandu, a picat în urma unei moțiuni de cenzură cu votul a 63 de deputați. Demersul a fost inițiat de Partidul Socialist (PSRM), ce făcea parte din coaliția de guvernare.

Nașteri pe 12 noiembrie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 12 noiembrie, de la sculptorul francez Auguste Rodin, născut pe 12 noiembrie 1840, sau politicianul român Vasile Goldiș, născut pe 12 noiembrie 1862, şi până la actriţa americană Grace Kelly, născută pe 12 noiembrie 1929, sau politicianul irakian Jalal Talabani, născut pe 12 noiembrie 1933.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 12 noiembrie s-au născut personalităţi precum politicianul iranian Hassan Rouhani, născut pe 12 noiembrie 1948, fotbalistul şi antrenorul român de fotbal Sorin Cârţu, născut pe 12 noiembrie 1955, gimnasta română Nadia Comăneci, născută pe 12 noiembrie 1961, actriţa germană Alexandra Maria Lara, născută pe 12 noiembrie 1978, actorul canadian Ryan Gosling, născut pe 12 noiembrie 1980, sau actriţa americană Anne Hathaway, născută pe 12 noiembrie 1982.

Decese pe 12 noiembrie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 12 noiembrie. Dintre acestea amintim pe Papa Bonifaciu al III-lea, decedat pe 12 noiembrie 607, Canut cel Mare, rege al Danemarcei, Angliei, Norvegiei și părți din Suedia, decedat pe 12 noiembrie 1035, sau autorul american de benzi desenate Stan Lee, decedat pe 12 noiembrie 2018.

România i-a pierdut într-o zi de 12 noiembrie, printre alţii, pe scriitorul Gheorghe Asachi, decedat pe 12 noiembrie 1869, compozitorul Henry Mălineanu, decedat pe 12 noiembrie 2000, sau actorul Geo Costiniu, decedat pe 12 noiembrie 2013.

