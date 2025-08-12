13 august, Sfântul Tihon de Zadonsk. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Miercuri, 13 august, este prăznuit Sfântul Tihon de Zadonsk, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

Sfântul Tihon de Zadonsk s-a născut în 1724, în Rusia, din părinţi creştini. Conform crestinortodox.ro, a primit la naştere numele de Timotei. Din cauza morţii tatălui său, diaconul Savelie Chirilov, familia pierde susţinerea materială. Acesta va fi motivul pentru care Domnica, mama sa, va fi la un pas de a-l da pe Sfântul Tihon spre creştere unui vizitiu.

A absolvit seminarul în 1754, într-o vreme în care scolastica era la modă. Va fi profesor de retorică în seminar, din 1754 până în 1758, anul cand intră în monahism, primind numele de Tihon. Devine arhimandrit şi egumen al Mănăstirii Jelticov, episcop-vicar al Novgorodului, pentru un an de zile şi, din 1763, episcop de Voronej şi Eletk pentru vreme de patru ani şi jumătate.

În această calitate, luptă împotriva ereticilor, păgânismului, dezvoltă învăţământul din zona în care păstorea şi se îngrijeşte să aibă în eparhia sa preoţi competenţi.

Decide să se retragă în singurătate în 1769, la Mănăstirea Bogoroditk din Zadonsk. Aici, se adânceşte în rugăciune şi viaţă ascetică, încât de multe ori a fost văzut cu chipul strălucind, în extaz duhovnicesc.

Sfântul Tihon de Zadonsk a trecut la cele veşnice pe 13 august 1783. A fost înmormântat într-o criptă de sub altarul Mănăstirii Bogoroditk. A fost trecut în rândul sfinţilor de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse, pe 25 mai 1861.

