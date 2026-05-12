13 mai, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 13 mai de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 13 mai nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 13 mai

Pe 13 mai 1607 au fost puse bazele primei colonii englezești în Lumea Nouă, de către căpitanul John Smith și un batalion de soldați debarcați în Virginia, la Jamestown. Pe 13 mai 1787, căpitanul Arthur Phillip părăsește Portsmouth, Anglia, cu 11 vase pline cu condamnați pentru a înființa o colonie penală în Australia. Pe 13 mai 1846, Statele Unite ale Americii declară război Mexicului. Înregistrăm începutul Războiului mexicano-american. Pe 13 mai 1860, în Bătălia de la Calatafimi, trupele conduse de Giuseppe Garibaldi înfrâng armata napoletană. Pe 13 mai 1888, Odată cu adoptarea Lei Áurea ("Legea de aur"), Imperiul Braziliei abolește sclavia. Pe 13 mai 1905, Margareta Geertruida Zelle apare pentru prima dată în Paris, ca dansatoarea Mata Hari. Dansul ei cu vălul are un mare succes încă de la început. Pe 13 mai 1909 începe prima ediție a Giro d'Italia, o cursă de ciclism pe distanțe lungi, cu etape multiple. Începutul a avut loc la Milano. Ciclistul italian Luigi Ganna a fost câștigătorul competiţiei din acel an.

Pe 13 mai 1917, la Fátima, important loc de pelerinaj din Portugalia, trei copii, cu vârste între 7 și 10 ani, susțin că ar fi avut viziuni cu Fecioara Maria. În 1930 aceste viziuni au fost recunoscute de Biserica Catolică, iar în locul respectiv s-a ridicat o biserică. Pe 13 mai 1926 este deschis cel mai mare pod suspendat din Brazilia. Podul Hercílio Luz din Florianópolis leagă continentul de Insula Santa Catarina. Pe 13 mai 1940, în Al Doilea Război Mondial, începe cucerirea Franței de către Germania. Armata germană traversează Meuse. Pe 13 mai 1940, Regina Wilhelmina a Țărilor de Jos părăsește țara pentru a fugi în Marea Britanie, după invazia nazistă. Prințesa Juliana își duce copiii în Canada pentru siguranță. Pe 13 mai 1943, în Al Doilea Război Mondial, lipsită de sprijin eficient de la Berlin, armata germană din Africa de Nord (Afrika Corps), sub conducerea mareșalul Erwin Rommel, capitulează în fața aliaților. Pe 13 mai 1958, în timpul unei vizite la Caracas, Venezuela, mașina vicepreședintelui american Richard Nixon este atacată de demonstranți antiamericani. Pe 13 mai 1972 are loc un incendiu de proporţii în magazinul Sennichi din Osaka, Japonia. 118 persoane şi-au pierdut viaţa din cauza ieşirilor blocate și a lifturilor nefuncționale. Pe 13 mai 1981 a avut loc, la Roma, tentativa de asasinare a Papei Ioan Paul al II-lea de către turcul Mehmet Ali Ağca. Pe 13 mai 1989 înregistrăm protestele din Piața Tiananmen. Grupuri mari de studenți ocupă Piața Tiananmen și încep greva foamei. Pe 13 mai 1995, britanica Alison Hargreaves, 33 de ani, devine prima femeie care cucerește Everestul fără oxigen sau ajutor de la șerpași. Pe 13 mai 1999, ca urmare a falimentului băncii Bancorex, Guvernul Radu Vasile adoptă o Ordonanță de Urgență care prevede transferul depozitelor persoanelor fizice, în valoare de 124 milioane dolari și 1.411,6 miliarde lei, de la Bancorex la BCR, care urmează să le restituie depunătorilor. Sumele vor fi preluate la datoria publică internă și acoperite prin titluri de stat. Pe 13 mai 2000 are loc explozia de la depozitul de artificii din Enschede, Olanda, care distruge un întreg cartier de locuințe, provocând moartea a 23 de oameni. Pe 13 mai 2005 înregistrăm masacrul de la Andijan, Uzbekistan, când trupele Serviciului Național de Securitate din Uzbekistan au tras într-o mulțime de protestatari.

Nașteri pe 13 mai

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 13 mai, de la Papa Innocențiu al XIII-lea, născut pe 13 mai 1655, sau Papa Pius al IX-lea, născut pe 13 mai 1792, şi până la scriitorul francez Alphonse Daudet, născut pe 13 mai 1840, sau pictorul francez Georges Braque, născut pe 13 mai 1882.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 13 mai s-au născut personalităţi precum tenorul român Ludovic Spiess, născut pe 13 mai 1938, actorul american Harvey Keitel, născut pe 13 mai 1939, actriţa română Julieta Szönyi, născută pe 13 mai 1949, cântăreţul american Stevie Wonder, născut pe 13 mai 1950, cântăreţul irlandez Johnny Logan, născut pe 13 mai 1954, baschetbalistul american Dennis Rodman, născut pe 13 mai 1961, cântăreaţa şi actriţa română Oana Sârbu, născută pe 13 mai 1968, actorul englez Robert Pattinson, născut pe 13 mai 1986, cântăreţul norvegian Alexander Rybak, născut pe 13 mai 1986, sau fotbalistul belgian Romelu Lukaku, născut pe 13 mai 1993.

Decese pe 13 mai

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 13 mai. Dintre acestea amintim pe actorul american Gary Cooper, decedat pe 13 mai 1961, actriţa şi cântăreaţa americană Doris Day, decedată pe 13 mai 2019, sau Khalifa bin Zayed Al Nahyan, președintele Emiratelor Arabe Unite în perioada 2004-2022, decedat pe 13 mai 2022.

Tot într-o zi de 13 mai şi-au pierdut viaţa şi personalităţi precum istoricul român Samuil Micu, decedat pe 13 mai 1806, actorul român Colea Răutu, decedat pe 13 mai 2008, sau prozatorul şi dramaturgul român Alexandru Sever, decedat pe 13 mai 2010.

