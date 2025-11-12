13 noiembrie 2025, Lăsatul Secului pentru Postul Crăciunului. Când primim dezlegare la peşte

13 noiembrie 2025 reprezintă o zi aparte în calendarul bisericesc, pentru că pe această dată avem Lăsatul Secului pentru Postul Crăciunului.

În mod normal, se lasă Sec pentru Postul Crăciunului sau Postul Naşterii Domnului în seara zilei de 14 noiembrie, dar dacă 14 noiembrie pică într-o zi de miercuri sau vineri, când oricum în mod normal se ţine post, atunci se lasă Sec cu o zi mai devreme, respectiv pe 13 noiembrie.

Iar cum în 2025 ziua de 14 noiembrie pică într-o zi de vineri, avem Lăsatul Secului pentru Postul Crăciunului sau Postul Naşterii Domnului în ziua de joi, 13 noiembrie 2025.

Ce înseamnă Lăsatul Secului

În principiu, "Lăsatul Secului" înseamnă sfârșitul perioadei de frupt, marcând începutul unui post religios prin renunțarea la anumite alimente. De altfel, sensul etimologic al expresiei este "lăsatul lumii", adică un fel de "adio" faţă de mâncărurile permise înainte de post.

Practic, este ultima zi dinainte de Post în care credincioşii pot consuma alimente care provin de la animale, precum carne, ouă sau produse lactate.

Cât durează Postul Crăciunului şi când primim dezlegare la peşte

În principiu, Postul Crăciunului durează, în 2025, 41 de zile. Spunem asta pentru că, deşi, în mod normal, Postul Crăciunului ar începe de sâmbătă, 15 noiembrie 2025, el este prefaţat de o altă zi de post, 14 noiembrie 2025 picând într-o zi de vineri.

În toată această perioadă, de vineri, 14 noiembrie 2025, şi până miercuri, 24 decembrie 2025, inclusiv, credincioşii au interzis de la a consuma alimente provenite de la animale, alimente precum carne, ouă sau produse lactate.

Însă, pe parcursul Postului vor exista mai multe zile în care credincioşii vor avea dezlegare, inclusiv la peşte. De exemplu, vineri, 21 noiembrie 2025, sâmbătă, 22 noiembrie 2025, duminică, 23 noiembrie 2025, sâmbătă, 29 noiembrie 2025, duminică, 30 noiembrie 2025, miercuri, 3 decembrie 2025, joi, 4 decembrie 2025, vineri, 5 decembrie 2025, sâmbătă, 6 decembrie 2025, duminică, 7 decembrie 2025, vineri, 12 decembrie 2025, sâmbătă, 13 decembrie 2025, şi duminică, 14 decembrie 2025, credincioşii au dezlegare la peşte. Acelea sunt zile în care credincioşii pot consuma peşte sau produse care provin de la peşte, cum ar fi icrele.

În schimb, marţi, 18 noiembrie 2025, joi, 20 noiembrie 2025, marţi, 25 noiembrie 2025, joi, 27 noiembrie 2025, marţi, 2 decembrie 2025, marţi, 9 decembrie 2025, joi, 11 decembrie 2025, marţi, 16 decembrie 2025, joi, 18 decembrie 2025, şi marţi, 23 decembrie 2025, credincioşii au dezlegare la ulei şi vin. Acelea sunt zile în care credincioşii pot consuma alimente gătit cu ulei, dar fără să provină de la animale, şi pot bea alcool, respectiv vin.

