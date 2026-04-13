14 aprilie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 14 aprilie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 14 aprilie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 14 aprilie

Articolul continuă după reclamă

Pe 14 aprilie 966, după căsătoria sa cu creștina Dobrawa a Boemiei, conducătorul păgân al polanilor, Mieszko I, se convertește la creștinism, eveniment considerat a fi fondarea statului polonez. Pe 14 aprilie 1574 înregistrăm victoria de la Jiliștea a lui Ioan Vodă cel Viteaz, domn al Moldovei (1572 –1574), împotriva turcilor. Pe 14 aprilie 1758, rinocerul Clara, care timp de 17 ani a făcut turul Europei, moare la Londra. Acesta este primul rinocer care a făcut demonstrații în captivitate. Pe 14 aprilie 1849, Kossuth Lajos proclamă Ungaria stat independent, dar intervenția habsburgică și țaristă duce la înăbușirea în sânge a revoluției declanșate la 15 martie 1848. Pe 14 aprilie 1865, în timpul unui spectacol de teatru la Washington DC, sudistul John Wilkes Booth trage asupra președintelui Abraham Lincoln și, conform unor martori, rostește motto-ul statului Virginia: "Sic sempre tyrannis!". A doua zi, Lincoln moare din cauza rănilor.

Pe 14 aprilie 1900, Federațiile de ciclism din Belgia, Franța, Italia, Elveția și SUA au fondat, la Paris, Uniunea Ciclistă Internațională (UCI). Pe 14 aprilie 1912, vasul de pasageri RMS Titanic lovește un iceberg în Atlanticul de Nord la ora 11:40pm. Se va scufunda în dimineața zilei de 15 aprilie. Pe 14 aprilie 1935 are loc Duminica Neagră în cadrul Dust Bowl din SUA, numită astfel din cauza norilor de praf întunecați care au acoperit lumina soarelui. A fost cea mai puternică furtună de praf din istorie. Pe 14 aprilie 1944, nava britanică Fort Stikine, încărcată cu explozivi și muniție, explodează în portul Bombay, India. În total s-au înregistrat aproape 800 de decese, personal de serviciu, personal din port sau civili, şi aproape 3.000 de răniţi. În afară de Fort Stikine, alte 16 nave au fost scufundate sau avariate grav. Pe 14 aprilie 1986, Ronald Reagan ordonă lansarea de atacuri aeriene împotriva Libiei, care vor duce la decesul a 60 de oameni, ca răspuns la atacul terorist din 5 aprilie din Berlinul de Vest, când doi soldați americani au fost uciși. Pe 14 aprilie 1999, NATO bombardează din greșeală un convoi de refugiați etnici albanezi. Oficialii iugoslavi anunţă că 75 de persoane au fost ucise. Pe 14 aprilie 1999, o furtună puternică, cu grindină de mari dimensiuni, lovește orașul Sydney, din Australia. S-au înregistrat pagube de peste 2,3 miliarde de dolari, acesta fiind cel mai costisitor dezastru natural din istoria Australiei. Pe 14 aprilie 2002, președintele venezuelean Hugo Chávez revine în funcție la două zile după ce a fost destituit și arestat de armata țării. Pe 14 aprilie 2010, vulcanul Eyjafjallajökull din Islanda a erupt, formând un nor de cenușă care a cuprins întregul continent european. Pe 14 aprilie 2018, Statele Unite, Marea Britanie și Franța au lansat 103 rachete de croazieră împotriva Siriei, ca răspuns la un atac chimic atribuit administrației Bashar al-Assad și în care au fost ucise cel puțin 60 de persoane.

Nașteri pe 14 aprilie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 14 aprilie, de la medicul român Iuliu Hațieganu, născut pe 14 aprilie 1885, sau actorul britanic Sir John Gielgud, născut pe 14 aprilie 1904, şi până la actorul american Rod Steiger, născut pe 14 aprilie 1925, sau actriţa britanică Julie Christie, născută pe 14 aprilie 1941.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 14 aprilie s-au născut personalităţi precum fotbalistul argentinian Roberto Fabian Ayala, născut pe 14 aprilie 1973, actorul american Adrien Brody, născut pe 14 aprilie 1973, sau jucătorul român de tenis Gabriel Trifu, născut pe 14 aprilie 1975.

Decese pe 14 aprilie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 14 aprilie. Dintre acestea amintim pe compozitorul german Georg Friedrich Händel, decedat pe 14 aprilie 1759, pictorul spaniol Emilio Sala, decedat pe 14 aprilie 1910, scriitoarea franceză Simone de Beauvoir, decedată pe 14 aprilie 1986, sau finanţistul american Bernard Madoff, decedat pe 14 aprilie 2021.

Tot într-o zi de 14 aprilie şi-au pierdut viaţa şi personalităţi precum medicul român Constantin Ionescu-Mihăești, decedat pe 14 aprilie 1962, istoricul român Florin Constantiniu, decedat pe 14 aprilie 2012, scriitorul român Jean Băileșteanu, decedat pe 14 aprilie 2018, sau actriţa română Ligia Dumitrescu, decedată pe 14 aprilie 2020.

Întrebarea zilei Reuşiţi să consumaţi toată mâncarea gătită de Paşte? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰