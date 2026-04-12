Doi români au dat lovitura în Elveția cu ideea lor de afacere. Andrada și Andrei au atras finanţări de 2 mil $

Doi ingineri români au pus bazele unui startup deep-tech în Elveția, care a reușit să atragă finanțări de aproape 2 milioane de dolari în mai puțin de un an. Proiectul lor mizează pe o tehnologie de ultimă generație, cu aplicații în domenii precum medicina, industria auto sau explorarea spațială.

de Redactia Observator

la 12.04.2026 , 17:06
Andrada Muntean, CEO, și Andrei Ardelean, CTO

NovoViz, un startup deep-tech lansat în 2024 în Elveția, are în spate doi fondatori români: Andrada Muntean, CEO, și Andrei Ardelean, CTO. Cei doi ingineri, formați în Elveția, au transformat ani de cercetare academică într-un produs cu potențial comercial global.

Potrivit Venturelab, organizație elvețiană care sprijină startup-urile și le conectează cu investitori și experți la nivel global, compania a reușit să atragă finanțări de aproximativ 1,9 milioane de dolari încă din primul an de activitate, scrie Startup Cafe.

Tehnologie dezvoltată timp de zece ani

NovoViz este un spin-off al École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), unde tehnologia a fost dezvoltată timp de aproximativ zece ani, în cadrul unor proiecte de cercetare avansată.

Startup-ul utilizează senzori de tip SPAD (tehnologie revoluționară de imagistică bazată pe detectarea fotonilor individuali), capabili să detecteze fotoni individuali și să reconstruiască imagini chiar și în condiții extreme de lumină scăzută.

Tehnologia dezvoltată de companie are aplicații într-o serie de domenii importante, de la imagistică medicală și automotive, inclusiv sisteme LiDAR pentru mașini autonome, până la securitate și explorare spațială.

În aceste sectoare, sistemele clasice întâmpină dificultăți, iar soluțiile bazate pe imagistica cu un singur foton pot oferi rezultate mai precise.

Cum au atras cei doi tineri români finanțarea

Pentru a accelera trecerea de la cercetare la piață, fondatorii au participat la programe de incubare precum EPFL Startup Launchpad și au atras finanțare dintr-un mix de granturi, investiții și instrumente convertibile.

Printre cele mai importante surse de finanțare se numără Venture Kick, care a oferit aproximativ 190.000 de dolari, Fondation pour l'Innovation et la Technologie, cu circa 130.000 de dolari, precum și granturi inițiale și suport din partea EPFL Startup Launchpad.

În total, compania a ajuns la finanțări de aproape 2 milioane de dolari în primul an, un semnal al încrederii acordate de investitori și programele de inovare.

Spre deosebire de modelul clasic, bazat pe capital de risc încă din fazele incipiente, NovoViz urmează modelul european deep-tech, în care dezvoltarea pornește din cercetare academică, este validată prin granturi și acceleratoare, iar ulterior atrage capital privat.

De ce au ales Elveția

Pentru cei doi tineri români, alegerea Elveției a fost un pas strategic, care le-a şi oferit acces la o infrastructură de cercetare, finanțare și parteneriate industriale greu de replicat în alte piețe.

În prezent, startup-ul se află într-o etapă de dezvoltare accelerată, concentrându-se pe rafinarea produsului și validarea aplicațiilor comerciale, cu obiectivul de a transforma imagistica cu un singur foton într-un standard industrial.

