Vremea de mâine 14 aprilie. Ploi izolate în ţară şi episoade de ninsoare la munte. Maxime de 22 de grade

Vremea de mâine aduce temperaturi variate în toată țara, cu maxime de până la 22 de grade, dar și episoade de instabilitate. Cerul va fi temporar noros, iar ploile slabe își vor face apariția izolat, mai ales în vest și la munte. Vântul va avea intensificări în unele regiuni, iar dimineața și noaptea vor fi condiții de ceață și brumă pe alocuri.

La noapte, cerul va fi temporar noros și izolat va ploua slab, cu o probabilitate mai ridicată în Banat și la munte, iar la altitudini mari vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în sudul Banatului. Temperaturile minime vor fi cuprinse între -2 grade în depresiunile Carpaților Orientali, unde se va forma brumă, și 12 grade în sudul Banatului. Izolat, în centrul și sudul țării, se va semnala ceață.

Vremea de mâine 14 aprilie în ţară

Cerul va fi temporar noros și izolat va ploua slab în Banat, Oltenia și posibil în Crișana, precum și în zona de munte, iar pe creste vor apărea precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în sudul Banatului, unde vitezele vor atinge 50...70 km/h, iar pe parcursul zilei, local și în restul teritoriului, vor fi rafale de 40...45 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între 10 și 22 de grade, iar cele minime între 0 și 10 grade, mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei, spre -2 grade. Dimineața și noaptea, izolat va apărea brumă, iar în sud-estul țării, cu o probabilitate mai mare, se va forma ceață.

Articolul continuă după reclamă

Vremea de mâine 14 aprilie în Bucureşti şi în Cluj

În București, cerul va avea înnorări temporare, iar vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe parcursul zilei (viteze de 40...45 km/h). Temperatura maximă va fi de 15...16 grade, iar cea minimă de 4...6 grade.

În Cluj-Napoca, cerul va fi variabil, cu înnorări temporare. Vântul va sufla slab, iar temperatura maximă va ajunge la 19 grade, în timp ce minima va coborî până la 5 grade.

Vremea de mâine 14 aprilie la munte

La munte, vremea va fi în general instabilă. Cerul va fi temporar noros și izolat se vor semnala precipitații slabe, iar pe creste acestea vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări ce pot ajunge la 80–90 km/h.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Reuşiţi să consumaţi toată mâncarea gătită de Paşte? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰