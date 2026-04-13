Evenimente în Bucureşti, marţi 14 aprilie. Ce nu trebuie să ratezi

Descoperă cele mai interesante evenimente din București pentru marţi, 14 aprilie 2026. Concerte, expoziții, spectacole și alte recomandări pentru timpul tău liber.

Nidal susţine un concert marţi, 14 aprilie, în Expirat Halele Carol, din Bucureşti Nidal susţine un concert marţi, 14 aprilie, în Expirat Halele Carol, din Bucureşti - zilesinopti.ro

Ziua de marţi, 14 aprilie, reprezintă a 3-a zi de Paşte, ceea ce înseamnă că vorbim de încă o zi de sărbătoare religioasă cu cruce roşie.

Cu toate acestea, chiar dacă mulţi dintre bucureşteni s-au întors la muncă, în Capitală sunt organizate evenimente interesante ce pot atrage atenţia celor care au posibilitatea să se bucure de câteva zile libere.

Piese de teatru în Bucureşti, marţi 14 aprilie 

Ziua de teatru începe încă de la ora 17.00, când se joacă piesa "Domnul Ibrahim şi florile din Coran", la Teatrul Metropolis - Sala Mare.

De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Colibri", la Teatrul de Artă, şi "Dineu cu proşti", la Teatrul Naţional Bucureşti, în timp ce, de la ora 19.30, la Teatrul Metropolis avem o nouă reprezentaţie a piesei "Domnul Ibrahim şi florile din Coran".

Concerte în Bucureşti, marţi 14 aprilie 

De la ora 19.00, Chloé Fesneau susţine un recital cameral la Ateneul Român. 

De la ora 20.00, Nidal lansează albumul "Îngeri", prin intermediul unui concert susţinut în Expirat - Halele Carol.

Evenimente sportive în Bucureşti, marţi 14 aprilie 

De la ora 19.00, în Sala Dinamo se joacă meciul de baschet masculin dintre Dinamo Bucureşti şi CSM CSU Oradea.

În Sala "Gabriela Szabo", de la ora 17.00 se joacă meciul de volei feminin dintre CSO Voluntari şi Dinamo Bucureşti.

