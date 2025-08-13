Antena Meniu Search
14 august, Sfântul Proroc Miheia. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Joi, 14 august, este prăznuit Sfântul Proroc Miheia, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

de Redactia Observator

13.08.2025
Sfântul Proroc Miheia este prăznuit pe 14 august Sfântul Proroc Miheia este prăznuit pe 14 august - doxologia.ro

Sfântul Proroc Miheia a făcut parte din tribul lui Iuda. Conform crestinortodox.ro, este cunoscut şi sub numele de "Moresitul", de la numele satului în care s-a născut - Moreset. A prorocit 84 de ani, cu 660 înainte de întruparea Domnului. Sfântul Miheia a fost contemporan cu prorocii Isaia, Amos şi Osea. Numele Miheia se tâlcuieşte - cel care este de la Dumnezeu. Şi-a desfăşurat activitatea în timpul domniei a trei regi, după cum aflăm din începutul cărtii sale proroceşti.

Miheia l-a mustrat aspru pe Ahav, împăratul Samariei, pentru viaţa sa păcătoasă, motiv pentru care este nevoit să se retragă în munţi pentru a nu fi ucis. Este cel care a prezis şi distrugerea Samariei şi a Ierusalimului. Însă, cea mai importantă este aceea despre Betleem, ca loc al naşterii Domnului.

După moartea lui Ahav, Miheia a fost ucis de fiul acestuia. A fost înmormântat în satul său, Moreset. În timpul domniei împăratului Teodosie cel Mare, Episcopul Zevin al Eleftheroposului a avut o vedenie mistică în urma căreia s-au descoperit moaştele Prorocului Miheia, împreună cu cele ale Prorocului Avacum.

