Ce trebuie să faci după ce cumperi un apartament. Paşii de urmat

În România, anual zeci de mii de apartamente sunt tranzacţionate, iar cei implicaţi în astfel de afaceri ştiu că procesul de a cumpăra un apartament este unul de lungă durată.

În mod cert, alegerea unui apartament de cumpărat este complicată. În special pentru că un asemenea proces presupune o investiţie consistentă şi nimeni nu doreşte să arunce cu banii pe geam.

Aşa că cei care vor să-şi cumpere un apartament trebuie să aleagă cu mare atenţie, mai ales la detalii precum structura blocului, zona în care acesta este situat sau câţi bani mai trebuie investiţi pe lângă cei cu care se cumpără direct apartamentul.

Care sunt paşii după ce cumperi un apartament

Cumpărarea unui apartament nu este un proces care se încheie în momentul în care primim cheile şi actele pentru acesta. După ce o persoană cumpără un apartament mai are de urmat o serie de paşi importanţi.

Ne gândim la acţiuni precum înregistrarea fiscală la primărie, schimbarea contractelor de utilități, anunțarea asociației de proprietari și încheierea asigurării obligatorii. Aceste acţiuni presupun paşi precum trecerea apartamentului pe rolul fiscal, intabularea, asigurarea locuinţei, actualizarea utilităţilor, anunţarea asociaţiei de proprietari, schimbare adresei din buletin, verificarea sau renovarea locuinţei şi actualizarea adresei pentru corespondenţă.

Ce se schimbă dacă ai cumpărat o casă

În cazul în care o persoană cumpără o casă, situaţia nu se modifică în mod semnificativ faţă de momentul în care o persoană cumpără un apartament.

Principalele schimbări și obligații sunt trecerea proprietăţii pe rol fiscal, actualizarea utilităților, intabularea, asigurarea locuinței şi crearea unui dosar unic care să includă contractul de vânzare, actele cadastrale și certificatul energetic.

Alte lucruri pe care trebuie să le ştii dacă eşti proaspăt proprietar

În cazul în care achiziţionăm o casă la curte, specialiştii recomandă verificarea imediată a gardului şi a porţii, în condiţiile în care acestea reprezintă "baza securităţii şi intimităţii".

De asemenea, se recomandă verificare imediată a stării acoperişului astfel încât, dacă sunt probleme, acestea să fie remediate şi să se acopere zonele prin care apa de ploaie să poată pătrundă şi să provoace daune şi mai mari.

