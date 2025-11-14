15 noiembrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 15 noiembrie de-a lungul timpului.

Evenimente petrecute pe 15 noiembrie

Pe 15 noiembrie 1813, Gheorghe Asachi a deschis la Academia Domnească din Iași un curs în limba română pentru a preda în limba națională, un curs de inginerie și hotărnicie. Pe 15 noiembrie 1836 a fost înființat la Iași Conservatorul Filarmonic și Dramatic, sub direcția lui Gheorghe Asachi, spătarului Vasile Alecsandri (tatăl) și a vornicului Ștefan Catargiu. Pe 15 noiembrie 1889, în Brazilia, Împăratul Pedro al II-lea a fost detronat printr-o lovitură de stat condusă de mareșalul Deodoro da Fonseca, iar țara a fost proclamată republică. Pe 15 noiembrie 1924 apare, la București, revista săptămânală "Mișcarea literară", condusă de Liviu Rebreanu.

Pe 15 noiembrie 1948 a fost testată cu succes prima locomotivă electrică cu turbină de gaz, în Statele Unite ale Americii. Pe 15 noiembrie 1956 are loc premiera primului film al lui Elvis Presley, "Love me tender", la Cinematograful Paramount din New York. Pe 15 noiembrie 1969, la Washington D.C., peste 250.000 de oameni au protestat față de războiul din Vietnam.

Pe 15 noiembrie 1971, Intel Corporation a lansat primul microprocesor integrat din lume, denumit Intel 4004, care putea executa până la 60.000 de instrucțiuni pe secundă. Pe 15 noiembrie 1987, la Brașov au avut loc manifestațiile spontane ale muncitorilor de la uzinele "Roman" împotriva regimului ceaușist, manifestații la care s-a alăturat o mare parte din populația orașului. Pe 15 noiembrie 1992, în România s-a schimbat numerotația telefonică. În București s-a trecut la numere de telefon din şapte cifre, de la şase, iar în alte orașe s-a trecut de la cinci la şase cifre. Pe 15 noiembrie 2008, opt mineri și patru membri ai echipelor de salvare au murit în urma a două explozii produse la mina Petrila. Pe 15 noiembrie 2022, potrivit Națiunilor Unite, populația mondială depășește opt miliarde de oameni.

Nașteri pe 15 noiembrie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 15 noiembrie, de la Regele Ioan I al Franței, născut pe 15 noiembrie 1316, sau Papa Nicolae al V-lea, născut pe 15 noiembrie 1397, şi până la filosoful şi poetul român Vasile Conta, născut pe 15 noiembrie 1845, sau biologul român Emil Racoviță, născut pe 15 noiembrie 1868.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 15 noiembrie s-au născut personalităţi precum feldmareşalul german Erwin Rommel, născut pe 15 noiembrie 1891, actorul american Ed Asner, născut pe 15 noiembrie 1929, actorul român Ștefan Sileanu, născut pe 15 noiembrie 1939, Principesa Elena a României, născută pe 15 noiembrie 1950, actriţa americană Beverly D'Angelo, născută pe 15 noiembrie 1951, cântăreaţa basarabeană Doina Aldea-Teodorovici, născută pe 15 noiembrie 1958, jucătorul şi antrenorul român de fotbal Petre Grigoraș, născut pe 15 noiembrie 1964, handbalista muntenegreană Katarina Bulatović, născută pe 15 noiembrie 1984, sau fotbalistul argentinian Paulo Dybala, născut pe 15 noiembrie 1993.

Decese pe 15 noiembrie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 15 noiembrie. Dintre acestea amintim pe astrologul şi astronomul german Johannes Kepler, decedat pe 15 noiembrie 1630, scriitorul polonez Henryk Sienkiewicz, decedat pe 15 noiembrie 1916, actorul american Lionel Barrymore, decedat pe 15 noiembrie 1954, sau actorul francez Jean Gabin, decedat pe 15 noiembrie 1976.

România i-a pierdut într-o zi de 15 noiembrie, printre alţii, pe Ion I. Câmpineanu, primul Guvernator al Băncii Naționale, decedat pe 15 noiembrie 1888, sergentul Peneș Curcanul, erou al Războiului de Independență din 1877, decedat pe 15 noiembrie 1932, pictorul Ion Diaconescu, decedat pe 15 noiembrie 1945, matematicianul Gheorghe Călugăreanu, decedat pe 15 noiembrie 1976, sau antrenorul de gimnastică Béla Károlyi, decedat pe 15 noiembrie 2024.

