16 ianuarie, Închinarea cinstitului lanţ al Sfântului Apostol Petru. Sărbătoare în calendarul ortodox

Vineri, 16 ianuarie 2026, se face prăznuirea Închinării cinstitului lanţ al Sfântului Apostol Petru, sărbătoare cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

de Redactia Observator

la 15.01.2026 , 14:34
Din Faptele Apostolilor (12, 1-11) aflăm că, în 42 d.Hr, regele Irod Agripa a poruncit ca Sfântul Apostol Petru să fie întemniţat şi legat în lanţuri. Conform crestinortodox.ro, Petru este dezlegat şi eliberat de un înger. Lanţul cu care a fost legat Petru tămăduia neputinţele şi gonea duhurile cele viclene, iar cel ce se atingea de acest lanţ se sfinţea.

Lanţul a fost păstrat de credincioşii din Ierusalim, trecând de la unii la alţii, până când Patriarhul Iuvenalie l-a dat Evdochiei, soţia împăratului Teodosie cel Tânăr. Împărăteasa l-a dus la Constantinopol în anul 437 sau 439. De aici, lanţul cu care a fost legat Sfântul Petru, ajunge la Eudoxia, soţia lui Valentin, împăratul Occidentului. 

Lanţul va fi depus într-o biserică ridicată în cinstea Sfântului Apostol Petru. Potrivit tradiţiei, în acestă biserica au fost aduse şi lanţurile cu care a fost bătut Apostolul în vremea împăratului Nero.

