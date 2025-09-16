17 septembrie, Sfânta Muceniţă Sofia şi fiicele sale, Pistis, Elpis şi Agapis. Sărbătoare cu cruce neagră

Miercuri, 17 septembrie 2025, sunt prăznuite Sfânta Muceniţă Sofia şi fiicele sale, Pistis, Elpis şi Agapis, cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

Sfânta Muceniţă Sofia şi fiicele sale, Pistis, Elpis şi Agapis au vieţuit în Italia şi au pătimit în timpul domniei lui Adrian (117-138). Conform crestinortodox.ro, Sofia, nume grecesc, înseamnă înţelepciune. Ea a avut trei fiice pe care şi le-a botezat cu numele celor trei virtuţi teologice: Pistis - credinţă, Elpis - nădejde şi Agapis - dragoste.

Prefectul provinciei, Antioh, le-a denunţat Împăratului Adrian că sunt creştine. Împăratul le-a poruncit să aducă jertfă Zeiţei Artemis. Pentru că au refuzat, împăratul a poruncit să fie omorâte doar fiicele, ca mama să sufere mai mult, nu doar chinurile pedepselor ci şi pierderea fiicelor. Fetele au fost martirizate în 137. Când au primit moartea, Pistis avea 12 ani, Elpis 10 ani şi Agapis nouă ani.

Sofia a luat trupurile celor trei fiice şi le-a îngropat pe un deal, în afara cetăţii. După trei zile de rugăciune la mormântul acestora, şi-a dat duhul în mâinile Domnului.

Mormintele Sfintei Sofia şi a fiicelor sale Pistis, Elpis şi Agapis au fost localizate pe drumul roman Via Aurelia. Deasupra acestor morminte s-a ridicat Biserica "Sfântul Mucenic Pangratie".

Din 1992, Sfânta Muceniţă Sofia este ocrotitoarea capitalei Bulgariei.

