Antena Meniu Search
x

Curs valutar

19 august, Sfântul Andrei Stratilat. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Marţi, 19 august, este prăznuit Sfântul Andrei Stratilat, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

de Redactia Observator

la 18.08.2025 , 12:59
Sfântul Andrei Stratilat este prăznuit pe 19 august Sfântul Andrei Stratilat este prăznuit pe 19 august - doxologia.ro

Sfântul Andrei a fost ofiţer în armata imperială a Romei, în vremea Împăratului Maximian. Conform crestinortodox.ro, a fost ridicat la rangul de "Stratilat”, adică de general, datorită rezultatelor sale. În 305 este nevoit să lupte împotriva perşilor. Atât el, cât şi cei de sub comanda sa se vor ruga lui Hristos să-i ajute să iasă biruitori. Datorită rugăciunii lor, armata persană a fost înfrântă.

Când Andrei Stratilat a intrat biruitor în Antiohia, a fost denunţat că este creştin. Pentru că a mărturisit credinţa sa în Hristos, a fost supus la multe chinuri. Datorită respectului de care se bucura, este eliberat din temniţă cu scopul de a nu ridica mulţimea împotriva armatei şi de a căuta împrejurări şi motive pentru uciderea sa. Andrei, aflând prin descoperire dumnezeiască de gândurile împăratului, şi-a luat armata, formată din 2.593 de militari de elită, şi a pornit spre Tarsul Ciliciei, unde cu toţii au primit Sfântul Botez din mâinile Episcopului Petru al Tarsisului.

Aici au fost prigoniţi de autorităţile imperiale. Din cauza acestor persecuţii, Generalul Andrei şi armata sa au urcat în Munţii Taurus. Armatele romane i-au ajuns pe când ei se rugau într-un defileu din acei munţi şi i-a decapitat pe toţi. Niciunul dintre ei nu s-a împotrivit, ci cu toţii au primit cu bucurie moartea mucenicească pentru Hristos.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

19 august sfantul andrei sarbatoare sfantul andrei praznuire sfantul andrei
Înapoi la Homepage
“Prinţişorul Craiovei”, înconjurat de lux şi opulenţă. Destinaţia aleasă pentru a-şi sărbători ziua de naştere
&#8220;Prinţişorul Craiovei&#8221;, înconjurat de lux şi opulenţă. Destinaţia aleasă pentru a-şi sărbători ziua de naştere
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
S-au mutat în același bloc cu ea, iar acum o terorizează pentru un loc de parcare. Povestea unei femei care a generat mari controverse
S-au mutat în același bloc cu ea, iar acum o terorizează pentru un loc de parcare. Povestea unei femei care a generat mari controverse
Comentarii


Întrebarea zilei
V-aţi cumpărat locuinţă înainte de 35 de ani?
Observator » Ştiri sociale » 19 august, Sfântul Andrei Stratilat. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox