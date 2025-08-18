19 august, Sfântul Andrei Stratilat. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Marţi, 19 august, este prăznuit Sfântul Andrei Stratilat, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

Sfântul Andrei a fost ofiţer în armata imperială a Romei, în vremea Împăratului Maximian. Conform crestinortodox.ro, a fost ridicat la rangul de "Stratilat”, adică de general, datorită rezultatelor sale. În 305 este nevoit să lupte împotriva perşilor. Atât el, cât şi cei de sub comanda sa se vor ruga lui Hristos să-i ajute să iasă biruitori. Datorită rugăciunii lor, armata persană a fost înfrântă.

Când Andrei Stratilat a intrat biruitor în Antiohia, a fost denunţat că este creştin. Pentru că a mărturisit credinţa sa în Hristos, a fost supus la multe chinuri. Datorită respectului de care se bucura, este eliberat din temniţă cu scopul de a nu ridica mulţimea împotriva armatei şi de a căuta împrejurări şi motive pentru uciderea sa. Andrei, aflând prin descoperire dumnezeiască de gândurile împăratului, şi-a luat armata, formată din 2.593 de militari de elită, şi a pornit spre Tarsul Ciliciei, unde cu toţii au primit Sfântul Botez din mâinile Episcopului Petru al Tarsisului.

Aici au fost prigoniţi de autorităţile imperiale. Din cauza acestor persecuţii, Generalul Andrei şi armata sa au urcat în Munţii Taurus. Armatele romane i-au ajuns pe când ei se rugau într-un defileu din acei munţi şi i-a decapitat pe toţi. Niciunul dintre ei nu s-a împotrivit, ci cu toţii au primit cu bucurie moartea mucenicească pentru Hristos.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-aţi cumpărat locuinţă înainte de 35 de ani? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰