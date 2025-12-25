Evenimente în Bucureşti, vineri 26 decembrie. Ce nu trebuie să ratezi

Începem să ne apropiem, uşor, uşor, de sfârşitul de săptămână, şi, fiind şi după prima zi de Crăciun, credem că reţeta de evenimente care se desfăşoară în Bucureşti este în creştere, ceea ce înseamnă că vineri, 26 decembrie 2025, chiar avem de unde să alegem unde vrem să mergem sau ce vrem să facem.

Vineri, 26 decembrie 2025, înseamnă o nouă zi liberă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Şi, în ciuda condiţiilor meteo nefavorabile, începem să simţim nevoia de a petrece câteva ore departe de casă.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura de cele câteva ore libere avute la dispoziţie, am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru vineri, 26 decembrie 2025, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii, evenimente sportive sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, vineri 26 decembrie

Ziua de teatru începe încă de la ora 16.00, când se joacă piesa pentru copii "Albă ca zăpada", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Pictura. De la ora 19.00, tot la Teatrul Naţional Bucureşti, se joacă şi piesa "Ce avem noi aici?".

În sfârşit, de la ora 20.00, la Teatrul Naţional Bucureşti, dar la Sala Studio, se joacă piesa "Clinica sinucigașilor", de Gabriela Mihalache.

Concerte în Bucureşti, vineri 26 decembrie

De la ora 20.00, la Teatrul Naţional Bucureşti se desfăşoară un concert de colinde marca Ştefan Hruşcă.

De la ora 22.45, în Berăria H sunteţi aşteptaţi la un concert susţinut de Vali Vijelie şi orchesta acestuia.

Petreceri în Bucureşti, vineri 26 decembrie

Seria de petreceri speciale de Crăciun continuă, vineri, cu "All i want for Christmas is somebody else party", petrecere organizată în Expirat Halele Carol.

De asemenea, în B52 The Club sunteţi aşteptaţi la un "Nostalgic X-mas Party by Gabi", iar în Control Club sunteţi aşteptaţi la o petrecere în care atmosfera va fi întreţinută de Kloud.

