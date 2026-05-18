19 mai, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Pe 19 mai 2018, la Capela St George de la Palatul Windsor are loc căsătoria Prințului Harry cu Meghan Markle

Evenimente petrecute pe 19 mai

Pe 19 mai 715 este ales Papa Grigore al II-lea. Pe 19 mai 1499, Caterina de Aragon se căsătorește prin procură cu Arthur Tudor, Prinț de Wales. Caterina avea 13 ani și Arthur 12. Pe 19 mai 1536, Anne Boleyn, a doua soție a Regelui Henric al VIII-lea al Angliei și mama viitoarei Regine Elisabeta I, este executată în Turnul Londrei, pentru presupusul adulter, incest cu fratele ei George și trădare. Pe 19 mai 1568, Regina Elisabeta I a Angliei ordonă arestarea Mariei, Regina Scoției. Pe 19 mai 1643, în Războiul de Treizeci de Ani, forțele franceze, sub comanda lui Ludovic al II-lea, prinț de Condé, înving decisiv forțele spaniole în bătălia de la Rocroi, marcând sfârșitul simbolic al Spaniei și începutul hegemoniei franceze. Este considerată cea mai grea înfrângere din istoria armatei spaniole. Pe 19 mai 1848, în timpul Războiului Mexicano-American, Mexicul ratifică Tratatul de la Guadalupe Hidalgo, încheind astfel războiul și cedând Statelor Unite ale Americii ţinuturi precum California, Nevada, Utah, dar și părți din alte patru state, pentru suma de 15 milioane de dolari.

Pe 19 mai 1919 este înființată organizația neguvernamentală "Save the Children", pentru apărarea drepturilor copilului. Pe 19 mai 1922 este înființată "Organizația de Pionieri" a Uniunii Sovietice. Pe 19 mai 1991, croații votează în proporție de 93,24% pentru independența țării într-un referendum. Pe 19 mai 2007 are loc primul referendum pentru demiterea președintelui Traian Băsescu. 74,48% din voturile exprimate sunt împotriva demiterii președintelui. Pe 19 mai 2009, o echipă de cercetători condusă de paleontologul norvegian Jørn H. Hurum a publicat prima descriere a Darwinius masillae, scheletul fosilizat al unei maimuțe vechi de 47 de milioane de ani, despre care se susține că reprezintă veriga lipsă în evoluția rasei umane. Pe 19 mai 2016, un avion Airbus A320 operat de EgyptAir se prăbușește în Marea Mediterană. 66 de persoane şi-au pierdut viaţa. Pe 19 mai 2018, la Capela St George de la Palatul Windsor are loc căsătoria Prințului Harry cu Meghan Markle.

Nașteri pe 19 mai

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 19 mai, de la Mustafa Kemal Atatürk, ofițer militar și revoluționar turc, fondatorul Republicii Turce, născut pe 19 mai 1881, sau sculptorul român Ion Jalea, născut pe 19 mai 1887, şi până la revoluţionarul comunist vietnamez Ho Și Min, născut pe 19 mai 1890, sau revoluţionarul cambodgian Pol Pot, născut pe 19 mai 1925.

Tot într-o zi de 19 mai s-au născut şi personalităţi precum predicatorul Malcolm X, născut pe 19 mai 1925, actorul italian Michele Placido, născut pe 19 mai 1946, wrestlerul francez André the Giant, născut pe 19 mai 1946, fotbalistul şi antrenorul român de fotbal Florin Marin, născut pe 19 mai 1953, cântăreaţa şi actriţa uruguaiană Natalia Oreiro, născută pe 19 mai 1977, fotbalistul italian Andrea Pirlo, născut pe 19 mai 1979, fotbalistul uruguaian Diego Forlan, născut pe 19 mai 1979, wrestlerul olandez Aleister Black, născut pe 19 mai 1985, sau cântăreţul englez Sam Smith, născut pe 19 mai 1992.

Decese pe 19 mai

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 19 mai. Dintre acestea amintim pe Papa Celestin al V-lea, decedat pe 19 mai 1296, Anne Boleyn, regină consoartă a Angliei, decedată pe 19 mai 1536, Jacqueline Kennedy Onassis, soția președintelui american John F. Kennedy, decedată pe 19 mai 1994, sau Jack Brabham, pilot de curse australian, decedat pe 19 mai 2014.

Tot într-o zi de 19 mai şi-au pierdut viaţa şi medicul Daniel Ciugureanu, decedat pe 19 mai 1950, sau mezzosoprana Mariana Cioromila, decedată pe 19 mai 2022.

