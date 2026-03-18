Răzvan Burleanu a obţinut al 4-lea mandat de preşedinte al Federaţiei Române de Fotbal

La evenimentul de la Casa Fotbalului au participat 264 dintre cei 275 de membri afiliaţi iar, în final, Burleanu a fost învestit pentru un nou mandat de preşedinte al FRF după ce a obţinut 258 de voturi.

Misiunea lui Burleanu a părut o simplă formalitate, în condiţiile în care singurul contracandidat a fost Ilie Drăgan, fondatorul și președintele clubului 3 Kids Sport. Iar acesta a obţinut doar cinci voturi, în timp ce un vot a fost anulat.

Burleanu a ţinut un discurs de aproape o oră, timp în care şi-a prezentat viziunea pentru următorii patru ani, spre nemulţumirea multora dintre cei prezenţi care au părut că au adormit pe parcursul speech-ului prelungit al şefului FRF.

Articolul continuă după reclamă

Mai mult, Burleanu a "defilat" cu mesaje de susţinere din partea unor nume importante ale fotbalului mondial, în frunte cu Aleksander Čeferin, șeful UEFA, care a precizat că "progresul pe care l-am văzut în România nu este o coincidență. Progresul nu se construiește peste noapte, ci pas cu pas. România a demonstrat acest lucru și a reușit să creeze o bază solidă pentru viitor. Cât de mult înseamnă fotbalul pentru România s-a văzut la UEFA Euro 2024, "zidul galben", pasiunea fanilor. Felicitări, Răzvan Burleanu!", şi Gianni Infantino, șeful FIFA, care a precizat că "vă aflați în pragul unei posibile reveniri pe scena mondială. Lumea își amintește de acea vară glorioasă din 1994. Ar fi emoționant dacă ați reveni în America după 32 de ani. Vă doresc succes la baraj. Răzvan, ai făcut o diferență reală și îți mulțumesc pentru eforturi".

Ilie Drăgan, rivalul lui Burleanu, a contestat, inclusiv la Tribunalul de Arbitraj Sportiv, dreptul lui Burleanu de a mai candida pentru un mandat, după cele obţinute în 2014, 2018 şi 2022, dar, în prima instanţă, TAS a respins contestaţia depusă de Drăgan. Dosarul este departe de a se fi încheiat, însă respingerea contestaţiei, în faza iniţială, a permis desfăşurarea alegerilor.

De asemenea, pe parcursul evenimentului de la Casa Fotbalului, Ilie Drăgan a provocat un scandal monstru, acuzând că nu este lăsat şi el să-şi ţină discursul. Drăgan a acuzat inclusiv că organizarea evenimentului a lăsat impresia unei dictaturi, precizând că "nu este normal ca un candidat la FRF să nu poată să vorbească. Să i se pună pumnul în gură. Cineva s-a ridicat și a propus acest aspect la vot, însă nu există așa ceva în regulament. Putem să comparăm ce s-a întâmplat acum cu ce se întâmplă în alte țări în care există dictatură. Burleanu a mințit pe toată lumea. Știau că am dovezi și de-asta nu m-au lăsat".

Unul dintre puţinii participanţi prezenţi care a mai reuşit, în mod public, să conteste aceste alegeri a fost Adrian Mititelu, cunoscut drept patronul celor de la Fotbal Club Universitatea Craiova, deşi echipa olteană a fost exclusă de Federaţia Română de Fotbal din toate competiţiile. Mititelu a transmis că "oamenii nu au drept de vot, dar ei votează, pentru că sunt invitați să voteze. Doar 12 cluburi aveau azi drept de vot, chiar și clubul pe care îl reprezint eu, chiar dacă nu este în competiție. Pot vota doar membrii afiliați; așa e regula, nu eu am făcut-o. Pot vota doar membrii afiliați, iar ei nu sunt afiliați. El se grăbește și speră că în continuare justiția îl va proteja. Vă spun în continuare că nu va trece; dincolo de faptul că este la al patrulea mandat, tot ce se întâmplă aici este ilegal. Este votat de oameni fără drept de vot, vă dați seama că este o situație hilară. Știe, dar nu acceptă, pentru că ei au încercat, au încercat. Îi expiră așa-zisul mandat, obținut, votat de oameni care nu erau membri și nu aveau drept de vot. Înalta Curte a spus, nu eu. Nu au drept de vot. A fost ales pentru trei mandate de persoane fără drept de vot. Merge greu în instanță, pentru că judecătorii se feresc să dea verdictul, amână cauza, iar ei profită de aceste breșe și de o justiție coruptă. Vă dau cuvântul de onoare că ce spun acum nu sunt aberații; aici se întâmplă lucruri nemaiîntâlnite pentru o țară europeană. O grupare a pus mâna pe fotbal, au acaparat fotbalul și nu vor să-l mai dea".

Întrebarea zilei Credeți că statul va găsi o soluție de a reduce prețul carburanților? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰