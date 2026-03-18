Un nou atac al lui Donald Trump la statele NATO: Unii dintre "aliaţii" noştri ar reacţiona imediat

Donald Trump a atacat din nou aliații săi NATO "reactivi", susținând că aceștia "se vor mișca rapid" dacă "termină Iranul" înainte de a le preda Strâmtoarea Ormuz.

de Redactia Observator

la 18.03.2026 , 14:12
Președintele SUA, care a cerut un "efort comun" pentru a debloca situaţia canalului prin care circulă aproximativ 20% din petrolul global, a fost ignorat de aliații săi europeni.

UE i-a spus lui Trump și Iranului să oprească războiul "pentru ca toată lumea să-și salveze aparențele", în timp ce Emmanuel Macron a insistat că Franța nu își va trimite marina pentru a ajuta la escortarea navelor prin strâmtoare.

Sir Keir Starmer a mai spus că Marea Britanie nu va "trimite nave" pentru a proteja petrolierele de atacurile iraniene.

Trump a reacționat cu o postare furioasă pe Truth Social, atacând NATO, numind alianța o "stradă cu sens unic" și declarând "nu mai avem nevoie și nici nu dorim asistența țărilor NATO - NICIODATĂ NU AM AVUT"

Într-o altă postare de miercuri, președintele SUA a scris: "Mă întreb ce s-ar întâmpla dacă am 'termina' ceea ce a mai rămas din statul terorist iranian și am lăsa țările care îl folosesc, noi nu, să fie responsabile pentru așa-numita 'strâmtoare'?

"Asta i-ar pune în mișcare rapid pe unii dintre 'aliații' noștri care nu reacționează!!!", a scris Trump pe Truth Social.

donald trump nato razboi iran stramtoarea ormuz
