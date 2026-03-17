Notaţi data de 3 aprilie pentru că atunci intrăm într-o lume de poveste! Nu glumim, ci vorbim despre Târgul de Paşte de la Craiova, organizat în Parcul Romanescu, şi care promite să aducă o nouă ediţie de basm. Tema este "Lumea Poveștilor", iar decorurile vor aduce la viață personaje și scene din basme cunoscute, precum Scufița Roșie, Clopoțica, Cenușăreasa sau Frumoasa și Bestia.

Este forfotă mare atelierele din Craiova. Artiştii plastici lucrează de zor, încă din luna ianuarie, la spectaculoasele decoraţiuni pentru Târgul de Paşte şi pun la punct ultimele detalii. Ciuperci uriașe, fluturi și flori multicolore, acestea sunt doar câteva dintre decorațiunile care vor transforma Parcul Romanescu din Bănie într-o lume de basm.

"Sunt foarte multe elemente de decor, gen fluturi, flori frunze, sunt căsuţe, vreo 23 de căsuţe sunt mansardate, o sa arate ca nişte castele din poveste. Toate sunt desprinse dintr-o lume fantastică", spune Gabi Rizea, meşter popular.

"Suntem la etapa de decorare a ciupercuţelor ce o să vină puse în parc. Durează undeva la două, trei ore modelul, mai ales acesta pentru că este un model care necesită mai multă atenţie", spune Daniel Manda, artist plastic.

În paralel, muncitorii au început deja montarea căsuțelor pentru comercianți în parc. Totul spre bucuria craiovenilor, dar şi a turiştilor.

"Foarte frumoase dar acum văd că au adăugat şi mai multe aranjamente, mai multe, cred că au altă tematică".

"Au montat căsuţele e foarte frumos, ne bucurăm", spun trecătorii.

Decorurile și scenele inspirate din cele mai cunoscute basme ale copilăriei, precum Cenușăreasa, Frumoasa și Bestia, Scufița Roșie sau Clopoțica, vor fi montate în următoarele două săptămâni.

"Este o temă foarte generoasă care se va regăsi în tot ce înseamnă butaforie, decoraţiuni, în ornamentele de pe căsuţe în iluminatul festiv şi în tot ce înseamnă Târgul de Paşte. Ediţia din acest an a târgului de Paşte va fi una spectaculoasă aşa cum i-am obişnuit pe toţi. Vom avea în continuare scena butaforică cu artiştii locali, vom avea şi trenuleţul decorat de paşte şi party busul", spune Marina Andronache, purtător de cuvânt Primăria Craiova.

Târgul de Paște se va deschide pe 3 aprilie și îşi va închide porţile pe 3 mai.

Diana Severin

