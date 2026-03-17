O tânără de 29 de ani, însărcinată, a fost ucisă într-un accident înfiorător care a avut loc pe o stradă din Cluj-Napoca. O maşină scăpată de sub control în urma unui accident a spulberat-o chiar pe trotuar. Prietenele ei au scăpat ca prin minune, dar ea s-a blocat şi şi-a pus mâinile în cap, spun martorii. Aletta a fost resuscitată zeci de minute şi a murit la spital. Nici copilul ei nu a putut fi salvat. Localnicii cer acum acum amplasarea unor stâlpi de protecţie pe trotuare.

Sunt momente critice pentru Aletta. Tânăra de 29 de ani este resuscitată de medici după un accident teribil. Femeia a fost lovită de maşină chiar pe trotuar, în centrul oraşului Cluj. Era însărcinată în 8 săptămâni.

Tânăra se plimba alături de două prietene în momentul impactului. Ele au reuşit să se ferească în ultima clipă din calea autoturismului scăpat de sub control. Din cauaza şocului, una dintre ele a leşinat.

"Deci două dintre fete au reuşit să sară, efectiv au sărit. Ea a împietrit acolo, victima. A făcut balans, eu iniţial am crezut că se răstoarnă. Zic: acum se răstoarnă maşina în faţa mea. Atunci când a ajuns maşina pe toate 4 roţile, atunci a avut loc şi impactul", spune o martoră.

Maşina a fost proiectată pe trotuar

Ambele maşini circulau dinspre Primărie spre cartierul Mănăştur, pe benzile 2 si 3, care duc doar înainte. Ajuns în dreptul acestei străduţe, şoferul care circula aproape de ax, şi-a dat seama că trebuie să facă dreapta şi fără să se asigure a schimbat banda, intrând în coliziune cu maşina condusă de o şoferiţă.

Într-o fracţiune de secundă maşina a fost proiectată pe trotuar. Aletta a fost prinsă ca într-o menghină, între maşină şi zidul unei clădiri. Unul dintre pasagerii autoturismului care ar fi provocat accidentul susţine că prietenul lui care se afla la volan nu este vinovat.

"Noi am mers în faţă, n-am făcut dreapta. S-a băgat în noi. Ne-am dus pe bandă principală, pe mijloc, pe banda 2 şi a venit şi s-a urcat prima dată pe noi", a declarat un pasager.

"A fost vorba despre o femeie, de aproximativ 30 de ani, care se afla în stop cardiorespirator. S-au aplicat imediat manevre de resuscitare, iar victima a fost transportată în stare gravă la spital", a declarat Paul Olar, ISU Cluj.

A murit în braţele medicilor

În ciuda tuturor eforturilor salvatorilor, Aletta a murit la spital, în braţele medicilor. Tânăra urma să împlinească 30 de ani în noiembrie, avea un iubit şi era pasionată de călătorii. Nici ea, nici copilul ei nenăscut, nu au supravieţuit.

Femeia lucra într-o clinică de înfrumuseţare, specializată pe implant de păr. Colegii ei au postat un mesaj pe Facebook, după accidentul tragic. "Aletta va rămâne în amintirea noastră prin zâmbetul ei cald, bunătatea și energia pe care o aducea în fiecare zi. A fost mai mult decât o colegă, a fost o prietenă care ne-a făcut viața mai frumoasă."

Poliţiştii vor studia camerele de supraveghere pentru a stabili exact dinamica accidentului.

"La testarea conducatorilor auto cu aparatul etilotest a fost indicat rezultat negativ la ambii conducatori auto", a declarat Andreea Răchită, IPJ Cluj.

În mediul online, oamenii susţin necesitatea montării unor stâlpi de protecţie pe marginea trotuarelor, pentru ca pietonii să fie în siguranţă.

