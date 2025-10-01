2 octombrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 2 octombrie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 2 octombrie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 2 octombrie

Pe 2 octombrie 1187, Saladin a cucerit Ierusalimul, încheind astfel domnia creștină de 88 de ani asupra orașului. Acest eveniment va conduce apoi la cea de-a treia cruciadă. Pe 2 octombrie 1409 este atestată cea mai veche pisanie românească, cea de la Biserica din Streisângeorgiu, Hunedoara. Pe 2 octombrie 1535, exploratorul francez Jacques Cartier a navigat pe râul Sfântul Laurențiu și a descoperit așezarea fortificată Hochelaga construită de băștinașii Iroquois pe locul actualului oraș Montreal. Pe 2 octombrie 1552, în urma unui puternic asediu, orașul Kazan este ocupat de trupele lui Ivan cel Groaznic. Cronicile relatează că orașul a fost ars din temelii și o mare parte a populației a fost masacrată de soldații ruși. Pe 2 octombrie 1649, forțele papale ale lui Inocențiu al X-lea cuceresc și distrug orașul Castro. Pe 2 octombrie 1746, într-un ciclon în apropierea localității Madras din India, trei nave de război franceze, Duc d'Orléans, Phénix și Lys, se scufundă și mor aproximativ 1200 de membri ai echipajelor. Pe 2 octombrie 1752, calendarul Gregorian este introdus în Anglia și în coloniile acesteia.

Pe 2 octombrie 1919, președintele american Woodrow Wilson suferă un atac celebral care îl lasă parțial paralizat. Pe 2 octombrie 1930, Henry Ford pune piatra de temelie pentru Uzinele Ford din Köln. Pe 2 octombrie 1941, în Al Doilea Război Mondial, Wehrmachtul a început operațiunea Taifun, o ofensivă totală împotriva Moscovei, care a declanșat Bătălia de la Moscova. Pe 2 octombrie 1980, la Caesars Palace, din Las Vegas, Larry Holmes își apăra titlul mondial de box la categoria grea, împotriva lui Muhammad Ali într-o victorie prin knockout tehnic în runda 11. Pe 2 octombrie 2006, Charles Carl Roberts intră într-o școală Amish din orașul Nickel Mines, Pennsylvania, și împușcă cinci eleve în cap, rănind alte cinci. Într-un final se sinucide.

Nașteri pe 2 octombrie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 2 octombrie, de la Regele Richard al III-lea al Angliei, născut pe 2 octombrie 1452, sau politicianul german Paul von Hindenburg, născut pe 2 octombrie 1847, şi până la activistul indian Mahatma Gandhi, născut pe 2 octombrie 1869, sau generalul român Henri Cihoski, născut pe 2 octombrie 1873.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 2 octombrie s-au născut personalităţi precum actorul american Groucho Marx, născut pe 2 octombrie 1890, scriitorul britanic Graham Greene, născut pe 2 octombrie 1904, fotbalistul şi antrenorul român de fotbal Ștefan Kovacs, născut pe 2 octombrie 1920, scriitorul român Paul Goma, născut pe 2 octombrie 1935, cântăreţul român Dan Spătaru, născut pe 2 octombrie 1939, handbalistul român Gheorghe Gruia, născut pe 2 octombrie 1940, cântăreţul englez Sting, născut pe 2 octombrie 1951, cântăreţul român Adrian Daminescu, născut pe 2 octombrie 1956, tenismenul şi antrenorul australian de tenis Darren Cahill, născut pe 2 octombrie 1965, cântăreţul şi actorul român Mihai Mărgineanu, născut pe 2 octombrie 1969, jucătoarea franceză de tenis Marion Bartoli, născută pe 2 octombrie 1984, sau fotbalistul român Ciprian Marica, născut pe 2 octombrie 1985.

Decese pe 2 octombrie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 2 octombrie. Dintre acestea amintim pe Athalaric, rege al ostrogoților din Italia, decedat pe 2 octombrie 534, Papa Urban al IV-lea, decedat pe 2 octombrie 1264, atletul finlandez Paavo Nurmi, decedat pe 2 octombrie 1973, actorul american Rock Hudson, decedat pe 2 octombrie 1985, sau muzicianul american Tom Petty, decedat pe 2 octombrie 2017.

România i-a pierdut într-o zi de 2 octombrie, printre alţii, pe inventatorul şi inginerul Petrache Poenaru, decedat pe 2 octombrie 1875, mareşalul Alexandru Averescu, decedat pe 2 octombrie 1938, medicul Ştefan Odobleja, decedat pe 2 octombrie 1978, sau compozitorul şi muzicologul Tiberiu Olah, decedat pe 2 octombrie 2002.

